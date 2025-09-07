Funcionario de la PDI es baleado durante violenta encerrona en La Florida

Un violento incidente se registró la noche de este sábado en la comuna de La Florida, donde un funcionario de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) fue víctima de un intento de encerrona cuando se dirigía a su domicilio.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando al menos cinco sujetos armados interceptaron al policía en la calle Okinawa, mientras éste se trasladaba desde su lugar de trabajo. Los delincuentes intentaron robarle su vehículo, pero el funcionario reaccionó, disparando contra los atacantes.

“El detective fue atacado con múltiples disparos. Sin embargo, él repelió la agresión y resultó herido por uno de los impactos balísticos”, explicó el prefecto Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI.

Tras el tiroteo, la víctima logró trasladarse por sus propios medios hasta el Hospital de La Florida, donde se encuentra siendo intervenido quirúrgicamente. En cuanto al estado de salud del funcionario, las autoridades indicaron que sus lesiones son de carácter reservado y aún se está evaluando su evolución.

La Fiscalía Metropolitana Oriente instruyó la investigación a la Brigada de Robos Sur de la PDI. En paralelo, se coordinó el trabajo con Carabineros para realizar operativos con el objetivo de dar con los responsables. “En este minuto se ubicó un vehículo vinculado a un robo con violencia ocurrido esa misma noche”, precisó Ramírez.