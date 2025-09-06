Homicidio en Colina: desconocidos disparan contra tres personas en la vía pública y dejan un fallecido y dos heridos

Un grupo de personas fue abordada por sujetos con armas de fuego durante la madrugada de este sábado en Colina, en la Región Metropolitana.

Como resultado del ataque, ocurrido en la intersección de las calles Rosita Serrano con Osmar Pérez, una persona falleció y otros dos individuos resultaron heridos .

El caso, por orden del Ministerio Público, es investigado por la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Laboratorio de Criminalística de la misma institución.

Según los antecedentes preliminares entregados por el subprefecto Sergio Mendoza, de la BH Centro Norte, la víctima fatal sería un ciudadano chileno de 25 años que tendría antecedentes policiales. En tanto, dos hermanos, de 25 y 16 años, resultaron heridos de gravedad.

“Alrededor de las 00:30 horas, mientras las víctimas se encontraban deambulando en la vía pública, fueron interceptados a lo menos por dos sujetos premunidos con armas de fuego, quienes procedieron a dispararles en reiteradas ocasiones para posteriormente darse a la fuga en dirección desconocida", detalló sobre el ataque el subprefecto Mendoza.

Las víctimas fueron trasladadas a distintos recintos asistenciales. El fallecido fue llevado al SAR de Colina, donde se constató su fallecimiento y también fue derivada una de las víctimas. En tanto, el otro individuo fue atendido en el Hospital San José de Independencia.