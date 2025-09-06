DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de precipitaciones para tres regiones del sur del país.

La intensidad del fenómeno, según informó el organismo, oscilará entre normal a moderada y se extenderá entre la madrugada del martes 09 de septiembre y la madrugada del miércoles 10 de septiembre en determinadas zonas de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Por otro lado, la DMC informó que la condición sinóptica que generará este fenómeno es un sistema frontal y especificó que la lluvia se presentará en el litoral, la cordillera de la Costa y la precordillera de la Región de La Araucanía y en el litoral, la cordillera de la Costa, el valle, la precordillera y cordillera de la Región de Los Ríos. En Los Lagos, en tanto, las precipitaciones caerán únicamente en la precordillera, la cordillera y la cordillera austral.

Estos son los montos estimados de precipitaciones en milímetros:

Región de La Araucanía:

Litoral: 40-60

Cordillera de la Costa: 40-60

Precordillera: 50-70

Región de Los Ríos

Litoral: 40-60

Cordillera de la Costa: 40-60

Valle: 40-60

Precordillera: 50-70

Cordillera: 50-70/ 10-20 cm

Región de Los Lagos