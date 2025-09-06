DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país
La intensidad del fenómeno, según estimó el organismo meteorológico, variará de normal a moderada.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de precipitaciones para tres regiones del sur del país.
La intensidad del fenómeno, según informó el organismo, oscilará entre normal a moderada y se extenderá entre la madrugada del martes 09 de septiembre y la madrugada del miércoles 10 de septiembre en determinadas zonas de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Por otro lado, la DMC informó que la condición sinóptica que generará este fenómeno es un sistema frontal y especificó que la lluvia se presentará en el litoral, la cordillera de la Costa y la precordillera de la Región de La Araucanía y en el litoral, la cordillera de la Costa, el valle, la precordillera y cordillera de la Región de Los Ríos. En Los Lagos, en tanto, las precipitaciones caerán únicamente en la precordillera, la cordillera y la cordillera austral.
Estos son los montos estimados de precipitaciones en milímetros:
Región de La Araucanía:
- Litoral: 40-60
- Cordillera de la Costa: 40-60
- Precordillera: 50-70
Región de Los Ríos
- Litoral: 40-60
- Cordillera de la Costa: 40-60
- Valle: 40-60
- Precordillera: 50-70
- Cordillera: 50-70/ 10-20 cm
Región de Los Lagos
- Precordillera: 50-65
- Cordillera de la Costa: 50-70
- Cordillera austral: 35-70
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.