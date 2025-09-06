Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Esta jornada, Carabineros informó sobre los desvíos de tránsito que se implementarán el domingo en Santiago, por la romería que se realizará hacia el Cementerio General en recuerdo de las víctimas de la dictadura.

A través de su cuenta en la red social X, la institución informó que la marcha partirá desde la Plaza Los Héroes, para continuar por Morandé, Agustinas, San Antonio y Recoleta, avenida por la que se desplazará hasta el camposanto.

Asimismo dio a conocer que los desvíos de tránsito se efectuarán desde las 9.00 hasta las 15.00 horas.

Debido a ellos, la locomoción colectiva que se dirija de oriente a poniente será desviada desde Providencia a la Avenida Manuel Montt y de ahí hacia Curicó, para seguir por Vidaurre y continuar a Sazié. Para luego doblar por Vergara y retomar su recorrido habitual por la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins (Alameda).

Por su parte, los vehículos particulares que vengan por Providencia deberán tomar la Avenida Salvador y continuar por Marín, luego por Eleuterio Ramírez y también tomar la calle Vergara para salir a la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins.

En el caso del tránsito de poniente oriente, la locomoción colectiva que venga por la Alameda deberá doblar por la Avenida España para dirigirse a Blanco Encalada. Desde acá deberá seguir por Tupper hacia Avenida Matta.

Los automóviles particulares que vayan en esta misma dirección, en tanto, dejarán la Alameda por Almirante Latorre y luego deberán tomar Club Hípico hasta Ercilla, Tupper y luego doblar por El Parque hacia la Avenida Matta y de ahí hasta Avenida Santa Rosa. Última artería por la que seguirán hasta Diagonal Paraguay.

De norte a sur, en tanto, la locomoción colectiva deberá abandonar Recoleta a la altura de Dorsal, por donde continuará hacia Fermín Vivaceta hasta Avenida Santa María.

En el caso de los autos particulares que vayan al sur por Recoleta, deberán desviarse por Avenida México, continuar por Santa Laura y después Independencia, Domingo Santa María y seguir por Fermín Vivaceta, para finalmente tomar Avenida Santa María.

En dirección contraria, es decir de sur a norte, tanto los vehículos de la locomoción colectiva como particulares que vengan por Bellavista deberán tomar la calle Loreto y luego la Avenida Perú, para continuar por El Salto hacia Einstein y de ahí empalmar a Recoleta.