SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Elizalde descarta reducción de gasto social y que sugerencias de comisión asesora sean implementadas en este gobierno

El titular de Interior sostuvo que las propuestas hechas por una comisión de economistas para reducir el gasto fiscal "no son vinculantes".

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El ministro del Interior Álvaro Elizalde (PS) adelantó este domingo que el gobierno no reducirá el gasto social y que las propuestas de la comisión asesora convocada por el Ministerio de Hacienda no alcanzarán a ser implementadas en lo que resta del mandato del Presidente Gabriel Boric.

La comisión fue integrada por cinco especialistas con carrera en el sector público, organismos internacionales y la academia: María José Abud, Matías Acevedo, Paula Darville, Sergio Granados y Osvaldo Larrañaga. El trabajo que concluyó el jueves dejó como resultado 34 propuestas en distintas áreas, entre ellas, educación, salud, control presupuestario, empleo público, oferta programática e institucionalidad.

Algunas de las propuestas consideran revisar la gratuidad en la educación superior, fortalecer el control sobre el uso del Subsidio por Incapacidad Laboral, eliminar el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) y traspasar sus funciones a Interior, revisar la continuidad del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), entre otras.

Ya el sábado Elizalde había adelantado que no se reubicarán o eliminarán ministerios durante la actual administración y esta jornada ahondó en las razones. “Lo que pasa es que los gobiernos tienen un mandato acotado en tiempo, cuatro años, y obviamente cualquier reestructuración mayor implicaría primero una etapa previa de discusión y después de implementación que no se condice con los tiempos del actual gobierno”, explicó en conversación con Meganoticias.

Al ser consultado sobre si un eventual recorte afectaría el gasto social, el secretario de Estado respondió que “esta es una sugerencia que realiza la comisión, pero no es vinculante respecto a las decisiones que vaya a tomar el gobierno. El gobierno ha actuado con enorme responsabilidad fiscal es el sello de la gestión del ministro (Mario) Marcel y también está siendo el sello de la gestión del ministro (Nicolás) Grau por una razón muy simple, porque cuando se dice responsable fiscalmente, bueno se puede vivir un mejor presente, pero se está hipotecando el futuro vemos lo que ocurre cruzando los Andes con un país cercano a propósito de tomar decisiones que a veces las cuentas no calzan".

“En lo que respecta al gobierno nosotros vamos a avanzar en la convergencia fiscal, pero no se va a afectar el gasto social, por una razón muy simple, porque es una prioridad fundamental para que las políticas públicas tengan impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas", aseguró.

Respecto de la sugerencia relativa a la gratuidad, Elizalde insistió en que “estas son sugerencias que realiza la comisión y por tanto tienen que ser evaluadas en su mérito, pero el compromiso del gobierno obviamente es siempre fortalecer el gasto social, cuestión distinta es que se tomen medidas para hacerlo más eficiente. Tengo un ejemplo, hoy día tenemos el CAE, que es ineficiente e injusto y nosotros hemos propuesto una nueva forma de financiamiento de la educación superior el FES, y esperamos que se apruebe".

“Si se aprueba el FES por una parte vamos a resolver el drama social que ha generado la deuda del CAE y por otro lado, los recursos que tiene el Estado al financiamiento de la educación superior se van a administrar de manera más eficiente. Entonces hay que distinguir entre tener un gasto más eficiente para que tenga mayor impacto social a afectar el gasto social claro”, detalló.

“Insisto, en lo que queda de gobierno muchas de estas medidas no alcanzan a ser implementadas y estas son sugerencias y por tanto, no son vinculantes, no son obligatorias respecto del gobierno, cuestión distinta es que los programas sociales se evalúan y se toman medidas para ir mejorando y perfeccionándolos para que el impacto sea siempre mayor y mejor", cerró

Más sobre:Álvaro ElizaldeGobiernoComisión asesoraGratuidadGasto fiscalGasto social

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Rusia ataca con más de 800 drones a Ucrania y ocasiona daños en la sede de gobierno en Kiev

Argentina: comienzan las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Romería al Cementerio General: Carabineros reporta desórdenes y detenidos mientas Metro informa cierre de estaciones

Joven ucraniana refugiada en Estados Unidos fue brutalmente asesinada en un tren en Charlotte

Por orden judicial: dos jóvenes pintan muro que ellos mismos rayaron en Puerto Montt

Lo más leído

1.
Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

2.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

3.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

4.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

5.
Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Temblor hoy, domingo 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?
Chile

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Elizalde descarta reducción de gasto social y que sugerencias de comisión asesora sean implementadas en este gobierno

Romería al Cementerio General: Carabineros reporta desórdenes y detenidos mientas Metro informa cierre de estaciones

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000
Negocios

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Empresa a cargo de la producción de harina Pan en Chile comenzó retiro de lote afectado con fumonisina

Abogados de Chile y EE.UU., interrogatorios y millones de dólares: la investigación de SQM por instrucción de la SEC

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología
Tendencias

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

“No sé cuáles eran sus intenciones...”: Sammis Reyes rompe el silencio y responde al ninguneo de Claudio Bravo
El Deportivo

“No sé cuáles eran sus intenciones...”: Sammis Reyes rompe el silencio y responde al ninguneo de Claudio Bravo

“Estuve a punto de soltarlo todo”: la confesión de Aryna Sabalenka tras alcanzar la gloria en el US Open

La nueva baja que suma la Roja de Nicolás Córdova a días del partido ante el Uruguay de Marcelo Bielsa

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

De excesos y cautelas
Cultura y entretención

De excesos y cautelas

Anneke van Giersbergen de The Gathering: “En Chile la gente abraza la oscuridad y por eso nuestra música encontró su lugar”

Eddington: el nuevo rol de Pedro Pascal y una perturbadora sátira sobre Estados Unidos

Rusia ataca con más de 800 drones a Ucrania y ocasiona daños en la sede de gobierno en Kiev
Mundo

Rusia ataca con más de 800 drones a Ucrania y ocasiona daños en la sede de gobierno en Kiev

Argentina: comienzan las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires

Joven ucraniana refugiada en Estados Unidos fue brutalmente asesinada en un tren en Charlotte

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas