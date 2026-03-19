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    Argentina ofrece a Estados Unidos enviar apoyo militar al Golfo Pérsico: “Cualquier ayuda que ellos consideren se dará”

    El portavoz de la Casa Rosada, Javier Lanari, dio a conocer la posición de la nación transandina ante el conflicto en Medio Oriente, reafirmando así el alineamiento incondicional de la administración de Javier Milei con la de Donald Trump.

    Por 
    Lya Rosen
    Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: Archivo.

    El gobierno de Javier Milei dio a conocer este miércoles que Argentina apoyará militarmente a Washington ante cualquier pedido que le haga la administración de Donald Trump en relación al conflicto en Medio Oriente.

    En una entrevista con el diario El Mundo, el portavoz de la Casa Rosada, Javier Lanari, afirmó que “si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren se dará”.

    Y aunque Lanari dijo no tener constancia de que esa solicitud haya sido hecha por Washington a Buenos Aires, los antecedentes históricos y el alineamiento incondicional de la Administración de Milei con la de Trump abre una probabilidad clara de que la nación transandina se involucre en el esfuerzo bélico de la Casa Blanca.

    Como recordó el medio español, a inicios de la década de los 90, con la guerra desatada tras la invasión de Irak a Kuwait en agosto de 1990, Argentina aportó cuatro buques al esfuerzo bélico de expresidente George Bush (padre), destinados a asegurar el cumplimiento del bloqueo comercial y proteger las líneas de abastecimiento en la zona de conflicto.

    Una situación que se dio en momentos en que la administración argentina estaba a cargo del peronista Carlos Menem, quien impulsó una política de “relaciones carnales” con EE.UU., según la metáfora utilizada en ese entonces por su canciller, Guido Di Tella.

    Con la posibilidad expuesta hoy por Lanari, el gobierno de Milei iría aún más lejos, reafirmando su política exterior con “Estados Unidos e Israel” y asumiendo la postura de su homólogo norteamericano ante el conflicto, a diferencia de lo que sucede con las potencias europeas, cada vez más alejadas de Washington.

    En un mensaje reciente desde Nueva York, Milei definió a Irán como “nuestro enemigo” y aseguró que sus aliados saldrán victoriosos, lo que desató advertencias y amenazas desde Teherán.

    La Casa Rosada ratificó que ninguna intimidación cambiará la postura del presidente, mientras los expertos advierten que esta decisión podría arrastrar a los argentinos a una guerra lejana y ajena.

    Más sobre:ArgentinaEstados UnidosJavier MileiDonald TrumpGuerraIránMundo

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