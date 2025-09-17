Arrestan a cuatro personas en Reino Unido por proyectar imágenes de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor

Una polémica situación se registró la noche de este martes en Reino Unido, cuando la policía de la región de Thames Valley detuvo a cuatro personas acusadas de comunicaciones maliciosas, luego de que proyectaran en el frontis del Castillo de Windsor imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al condenado por delitos sexuales, Jeffrey Epstein.

Según informó la cadena norteamericana NBC, las proyecciones incluyeron fotografías del mandatario y el pederasta juntos, además de imágenes en que aparecían acompañados por la primera dama Melania Trump, Ghislaine Maxwell -conspiradora de Epstein- y un supuesto mensaje obsceno de cumpleaños que el republicano le habría enviado al financista en 2003 para un libro conmemorativo por sus 50 años.

En la intervención también se pudo apreciar, en la parte inferior del monumento, la proyección de la firma atribuida al jefe de Estado norteamericano, la cual aparece estampada en el polémico saludo. Según declaró Trump la semana pasada, esa no sería su rúbrica. Pese a ello, ha sido difundida ampliamente por personeros demócratas.

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein. Foto: WSJ.

Visita a Inglaterra

El incidente ocurrió justo cuando Trump aterrizaba en Londres para iniciar una visita de Estado en la que se esperaba que pasara la jornada del miércoles en el castillo, junto al rey Carlos III, la reina Camila y otros miembros de la familia real.

En un comunicado, la policía británica aseguró que actuó con rapidez, detallando que “nos tomamos extremadamente en serio cualquier actividad no autorizada en torno al Castillo de Windsor. Nuestros oficiales respondieron de inmediato para detener la proyección y cuatro personas fueron arrestadas”.

Los detenidos permanecen bajo custodia mientras se desarrolla la investigación.

Investigación parlamentaria en EE.UU.

La aparición del presunto mensaje de Trump se da tras su publicación la semana pasada por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU., que solicitó documentos al patrimonio de Epstein. El propio Trump y el equipo de la Casa Blanca negaron enfáticamente la autenticidad del texto.

El comité abrió una investigación luego de la indignación que causó la decisión del FBI y el Departamento de Justicia de no liberar más archivos vinculados a Epstein.

Cabe señalar que, en campaña, Trump había prometido mayor transparencia en el caso, acusando al gobierno de retener información sensible.

En ese marco, la instancia legislativa ha citado a declarar a exfuncionarios de alto nivel, incluidos Merrick Garland, exfiscal general; Hillary Clinton, exsecretaria de Estado; y el expresidente Bill Clinton.

El martes también se difundió la transcripción del testimonio del exfiscal general Bill Barr, quien aseguró no tener conocimiento de pruebas que vincularan a Trump con el reclutamiento de mujeres por parte de Epstein.

El presidente ha insistido en que rompió relaciones con Epstein hace más de 15 años, alegando que el quiebre se produjo porque el financista “robó” personal de su club Mar-a-Lago.

El denominado Epstein birthday book ha tenido repercusiones en el Reino Unido. Su publicación derivó en la destitución del embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, tras conocerse un mensaje en el que se refería a Epstein como “mi mejor amigo”.

El caso revive también el recuerdo de la crisis que golpeó a la monarquía británica en 2019, cuando el príncipe Andrés -hermano del actual rey- debió apartarse de sus deberes reales por su relación con Epstein. Tres años más tarde fue despojado de sus títulos militares y patronazgos reales, luego de un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, sobreviviente que lo acusó de abuso sexual cuando tenía 17 años.