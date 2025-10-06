SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Arriesga hasta 18 años de cárcel: justicia argentina confirma procesamiento de expresidente Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las acusaciones por violencia de género contra el expresidente argentino. De igual modo, aceptó su solicitud de remover al juez Julián Ercolini por una antigua relación de amistad y posterior enemistad.

Por 
Roberto Martínez

La Justicia argentina confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra su expareja, la exprimera dama Fabiola Yáñez, y ratificó las acusaciones que lo señalan como responsable de lesiones leves y graves agravadas por mediar violencia de género, además de amenazas coactivas.

De ser hallado culpable, el otrora mandatario del país vecino arriesga hasta 18 años de prisión.

El caso se originó en agosto de 2023, cuando durante una investigación por presunta corrupción en contratos de seguros durante su gobierno, la justicia halló mensajes de WhatsApp en los que Yáñez relataba a la secretaria privada de Fernández que el exjefe de Estado la había agredido físicamente.

A partir de ese hallazgo, el fiscal Ramiro González abrió una causa paralela por violencia de género, que incluyó allanamientos y el secuestro del teléfono celular de Fernández.

Durante la investigación, el juez federal Julián Ercolini reunió pruebas testimoniales, pericias forenses y comunicaciones digitales que derivaron en el procesamiento formal del expresidente, decisión que implicó reconocer la existencia de indicios suficientes para avanzar hacia un juicio oral.

La defensa de Fernández, encabezada por los abogados Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi, ha sostenido que el caso forma parte de una “operación judicial y mediática” destinada a “cancelarlo política y socialmente”.

En su declaración ante la justicia, el expresidente negó las acusaciones y aseguró que “nunca ejerció violencia contra Yáñez”, además de denunciar que su causa ha sido manipulada para dañar su imagen pública.

En tanto, el fiscal González pidió el cierre de la investigación y su envío a juicio, mientras que la defensa ha presentado múltiples apelaciones en instancias superiores.

Resuelven apartar a juez Ercolini

Paralelamente, la Cámara Federal de Casación Penal decidió este lunes apartar al juez Julián Ercolini del caso, acogiendo un reclamo del exmandatario por falta de imparcialidad.

La Sala II, compuesta por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, reconoció que existía una “antigua relación de amistad y posterior enemistad” entre Fernández y el magistrado, lo que podría afectar la objetividad del proceso.

Según explicó la resolución, la medida busca “alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”, pero sin anular las actuaciones ya realizadas por Ercolini, por lo que el procesamiento de Fernández se mantiene plenamente vigente.

El exmandatario había asegurado que fue amigo de Ercolini durante sus años como docente en la Facultad de Derecho y que incluso intercedió para su nombramiento como juez federal cuando era jefe de Gabinete.

Sin embargo, según Fernández, la relación se deterioró tras una serie de fallos adversos y denuncias que él mismo presentó contra el juez por presunta falta de probidad.

Ahora, la justicia argentina deberá sortear un nuevo magistrado que determine si el caso será finalmente elevado a juicio oral. Aunque Ercolini fue removido, su investigación y las pruebas recolectadas seguirán teniendo validez judicial.

El procesamiento de Alberto Fernández marca un hecho inédito en la política argentina, ya que por primera vez un expresidente enfrenta un proceso penal por violencia de género.

Más sobre:ArgentinaAlberto FernándezViolencia de géneroFabiola YáñezJuez Julián ErcoliniMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobernadores de Chile Vamos reafirman apoyo a Evelyn Matthei tras descuelgue de Diego Paco en favor de Kast

A ley proyecto que crea figura jurídica de “ausente por desaparición forzada”

Académicos, investigadores y casos fraudulentos: los médicos “grandes emisores” de licencias identificados por la Suseso

Comando de Matthei bajo presión: busca fórmulas para estrechar la diferencia con Kast

DC sostiene sus reparos con el programa de Jara tras la inclusión del aborto

El aviso de Aduanas que alertó a la Fiscalía de la producción de armas ilegales con insumos comprados en Amazon y Aliexpress

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

3.
ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

4.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Gobernadores de Chile Vamos reafirman apoyo a Evelyn Matthei tras descuelgue de Diego Paco en favor de Kast
Chile

Gobernadores de Chile Vamos reafirman apoyo a Evelyn Matthei tras descuelgue de Diego Paco en favor de Kast

A ley proyecto que crea figura jurídica de “ausente por desaparición forzada”

Académicos, investigadores y casos fraudulentos: los médicos “grandes emisores” de licencias identificados por la Suseso

Encuesta Mercer: 68% de las firmas ha visto algún tipo de impacto en cadena productiva por Ley de 40 horas
Negocios

Encuesta Mercer: 68% de las firmas ha visto algún tipo de impacto en cadena productiva por Ley de 40 horas

Fondo soberano sube 6,8% en lo que va del año y podría terminar 2025 sin giros por primera vez desde 2017

Gremios de la construcción llevan al TDLC nueva norma sobre conexión de proyectos al suministro eléctrico

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty
Tendencias

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

“La decisión de todas las decisiones”: el enigmático mensaje de LeBron James que alimenta las especulaciones sobre su retiro
El Deportivo

“La decisión de todas las decisiones”: el enigmático mensaje de LeBron James que alimenta las especulaciones sobre su retiro

Clubes responden a las críticas de la presidenta de la Asociación de Casinos tras comparar las casas de apuestas con las drogas

Lucas Barrios se pone el buzo: exgoleador de Colo Colo inicia su carrera como DT en Paraguay

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”
Cultura y entretención

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

Renuncia del primer ministro francés pone presión sobre Macron y profundiza temor por crisis económica
Mundo

Renuncia del primer ministro francés pone presión sobre Macron y profundiza temor por crisis económica

Arriesga hasta 18 años de cárcel: justicia argentina confirma procesamiento de expresidente Alberto Fernández

Gobierno de Gaza denuncia que más de 100 personas murieron este lunes por bombardeos de Israel

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile