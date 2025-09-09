SUSCRÍBETE
Mundo

Ascienden a más de 64.600 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha indicado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 83 fallecidos y 223 heridos.

Por 
Europa Press

El balance de muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado la barrera de los 64.600, según han denunciado este martes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han indicado que durante el último día han muerto más de 80 palestinos.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha indicado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 83 fallecidos y 223 heridos y ha resaltado que, de esta forma, “el balance de víctimas asciende a 64.605 muertos y 163.319 heridos desde el 7 de octubre de 2023”.

Asimismo, ha afirmado durante el último día han muerto catorce personas tiroteadas por Israel cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, con lo que el número de fallecidos en estos incidentes, condenados por la comunidad internacional, aumenta a 2.444, con 17.831 heridos.

El ministerio ha destacado además que desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques, se han registrado 12.059 muertos y 51.278 heridos, al tiempo que ha sostenido que 399 personas han muerto de hambre en el enclave, incluidos 140 niños.

