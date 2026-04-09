Aseguran que Trump lanzó ultimátum a la OTAN: enviar buques a Ormuz o perder el apoyo de EE.UU.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto a Donald Trump en la Casa Blanca.

Donald Trump habría lanzado un ultimátum a la OTAN: enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz o arriesgarse a perder definitivamente el apoyo estadounidense.

Según la revista alemana Spiegel, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, comunicó a los miembros de la Alianza Atlántica que el presidente estadounidense espera compromisos concretos para el envío de buques de guerra u otras capacidades militares en los próximos días.

Anteriormente, Trump criticó duramente a la OTAN, calificándola de “muy decepcionante”, en su último ataque contra el bloque de defensa, recordó el Daily Mail.

En declaraciones en su red Truth Social, Trump escribió: “¡Ninguna de estas personas, incluida nuestra propia OTAN, que es muy decepcionante, entendió nada a menos que se les presionara!“.

Mark Rutte aseguró el miércoles que Trump se mostró “claramente decepcionado” con la alianza en la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, pero que también se fue “receptivo” durante el encuentro.

Rutte dijo en entrevista a la cadena CNN que, pese al claro descontento del republicano con la organización que representa, “escuchó con atención” sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto de la guerra en Irán.

El jefe de la OTAN llegó a la Casa Blanca discretamente en medio de la tarde y se fue de igual manera dos horas y media después.