Atacan con piedras la caravana de Milei y su seguridad debió evacuarlo en forma urgente
El incidente ocurrió mientras el Presidente argentino encabezaba una caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. Los libertarios denunciaron que el ataque provino de militantes peronistas. Hay dos detenidos.
El Presidente argentino, Javier Milei, debió ser evacuado la tarde de este miércoles cuando encabezaba una caravana proselitista en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, junto a Karina Milei y José Luis Espert, en medio de incidentes protagonizados por al menos dos hombres que arrojaron piedras y botellas de plástico a la comitiva.
El acto multitudinario se salió de control cuando los atacantes se acercaron a insultar y arrojar objetos al vehículo donde se encontraban el Presidente y el resto de la comitiva. Ante la falta de seguridad, tuvieron que evacuar. El mandatario y su hermana se fueron en otra camioneta, mientras que Espert, candidato a diputado, se marchó en la moto de un militante, informó Infobae.
“En un momento cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías les tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, declaró Espert en TN.
Según La Nación, el violento hecho ocurrió también en presencia del primer candidato de la Tercera Sección Electoral por La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, quien habría recibido el impacto de una pedrada.
Inmediatamente el conductor de la camioneta “presidencial” aceleró entre la gente para sacarlo de la zona de agresiones, por indicación de la custodia policial. Después empezaron a producirse empujones y golpes entre los manifestantes. Fue entonces cuando los libertarios atribuyeron el ataque a activistas del Partido Justicialista.
Según los libertarios que fueron al lugar para acompañar a Milei, hubo militancia del municipio que conduce el intendente peronista Federico Otermín, que además de agredir al Presidente los golpearon a ellos durante su paso por el centro de Lomas de Zamora. Dos personas fueron detenidas por el incidente.
Otermín había advertido horas antes del acto que era un error hacer una marcha en pleno centro de Lomas en un día laborable. “Vimos también en las redes convocatorias a repudiar a Milei. En ese sentido, como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es pueblo de la paz. Por favor, que hoy esté todo en paz”, dijo antes del incidente.
Ya asegurados en la quinta presidencial de Olivos, Milei publicó un mensaje en su cuenta oficial de X: “En Olivos con el Profe José Luis Espert y el Jefe Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tirapiedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo Nunca Más. VLLC!”.
