Atacan con piedras la caravana de Milei y su seguridad debió evacuarlo en forma urgente

El Presidente argentino, Javier Milei, debió ser evacuado la tarde de este miércoles cuando encabezaba una caravana proselitista en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, junto a Karina Milei y José Luis Espert, en medio de incidentes protagonizados por al menos dos hombres que arrojaron piedras y botellas de plástico a la comitiva.

ACCIDENTADA CARAVANA DE MILEI EN LOMAS DE ZAMORA



El Presidente estuvo en Lomas de Zamora, acompañado por su hermana Karina, José Luis Espert y Sebastián Pareja. Saludó al público desde una camioneta blanca, pero fue retirado por la seguridad en medio de… — Clarín (@clarincom) August 27, 2025

El acto multitudinario se salió de control cuando los atacantes se acercaron a insultar y arrojar objetos al vehículo donde se encontraban el Presidente y el resto de la comitiva. Ante la falta de seguridad, tuvieron que evacuar. El mandatario y su hermana se fueron en otra camioneta, mientras que Espert, candidato a diputado, se marchó en la moto de un militante, informó Infobae.

Una vez más, la vieja política mostró su cara: militantes kirchneristas atacaron con piedras la caravana del Presidente @JMilei.



Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más. pic.twitter.com/7gb7hl816Z — Luis Petri (@luispetri) August 27, 2025

“En un momento cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías les tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, declaró Espert en TN.

Según La Nación, el violento hecho ocurrió también en presencia del primer candidato de la Tercera Sección Electoral por La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, quien habría recibido el impacto de una pedrada.

El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar.



Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos.



Kirchnerismo Nunca Más. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 27, 2025

Inmediatamente el conductor de la camioneta “presidencial” aceleró entre la gente para sacarlo de la zona de agresiones, por indicación de la custodia policial. Después empezaron a producirse empujones y golpes entre los manifestantes. Fue entonces cuando los libertarios atribuyeron el ataque a activistas del Partido Justicialista.

ESPERT SE TUVO QUE IR EN MOTO



En medio de incidentes en la caravana de Milei en Lomas de Zamora así se iba el candidato de urgencia.pic.twitter.com/AM6vGn30jp — Clarín (@clarincom) August 27, 2025

Según los libertarios que fueron al lugar para acompañar a Milei, hubo militancia del municipio que conduce el intendente peronista Federico Otermín, que además de agredir al Presidente los golpearon a ellos durante su paso por el centro de Lomas de Zamora. Dos personas fueron detenidas por el incidente.

Otermín había advertido horas antes del acto que era un error hacer una marcha en pleno centro de Lomas en un día laborable. “Vimos también en las redes convocatorias a repudiar a Milei. En ese sentido, como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es pueblo de la paz. Por favor, que hoy esté todo en paz”, dijo antes del incidente.

En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.

El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VLLC! pic.twitter.com/F54Q86cK10 — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2025

Ya asegurados en la quinta presidencial de Olivos, Milei publicó un mensaje en su cuenta oficial de X: “En Olivos con el Profe José Luis Espert y el Jefe Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tirapiedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo Nunca Más. VLLC!”.