Mundo

Ataque de disidencias de las FARC deja un policía muerto y al menos seis heridos en Colombia

El patrullero identificado como David Rodríguez, de 34 años, falleció durante el asalto con explosivos y ráfagas de fusil a la subestación de Policía de El Carmelo, en el departamento del Cauca.

Por 
Roberto Martínez
 
Europa Press
Guerrilleros de las FARC en una imagen de archivo. Europa Press.

Un violento ataque perpetrado por disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) dejó este domingo un saldo de un policía muerto y al menos seis uniformados heridos en la subestación de Policía de El Carmelo, en el departamento colombiano del Cauca.

La víctima fatal fue identificada como el patrullero David Fabián Rodríguez Navarro, de 34 años y oriundo de Bogotá.

Según informó la Policía Nacional, el asalto comenzó en horas de la mañana, cuando un grupo armado abrió fuego con fusiles y lanzó explosivos contra la unidad policial.

La intensidad del tiroteo, que se prolongó durante varias horas, obligó a la población a refugiarse en una iglesia para resguardarse del fuego cruzado.

Asimismo, la subestación terminó envuelta en llamas y varias viviendas del sector sufrieron graves daños estructurales.

Al respecto, el director de la policía, general Carlos Triana, repudió el atentado a través de su cuenta en X, calificándolo como un “acto criminal que segó la vida de un patrullero y dejó a otros uniformados heridos”.

En el mismo tenor, subrayó que estos hechos ratifican la necesidad de “arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que tanto daño le hacen”.

La institución confirmó que los heridos recibieron atención médica y que se abrió una investigación para identificar y capturar a los responsables.

Mientras tanto, en municipios vecinos como Silvia, Caloto, Toribío y Miranda también se reportaron hostigamientos armados, aumentando la sensación de zozobra en una región que convive con la presencia de disidencias de las FARC, el ELN y bandas ligadas al narcotráfico.

El Cauca es desde hace años un epicentro de violencia armada, donde los grupos ilegales disputan el control del narcotráfico y los corredores estratégicos.

En octubre pasado, el ejército lanzó la Operación Perseo, con más de mil efectivos desplegados para retomar el control de El Plateado, bastión del grupo Carlos Patiño, la facción más poderosa del Estado Mayor Central. Sin embargo, los ataques de los insurgentes continúan y mantienen en jaque la presencia del Estado en el territorio.

