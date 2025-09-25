Ataques israelíes matan a decenas en Ciudad de Gaza mientras se expande la ofensiva militar

Este miércoles más de 80 palestinos murieron por ataques del ejército israelí en la Franja de Gaza, la mayoría de ellos en la ciudad homónima, según informes de hospitales y la Defensa Civil locales.

Como recoge la BBC en su sitio de noticias, entre ellas se cuentan las víctimas de un ataque aéreo israelí cerca de un mercado en la ciudad de Gaza que mató a casi dos docenas de palestinos, según informó el servicio de rescate de la Defensa Civil palestina.

Seis mujeres y nueve niños se encontraban entre las al menos 22 personas fallecidas en el ataque nocturno cerca del mercado de Firas, en la zona este de la ciudad. La agencia de noticias Wafa, vinculada a la Autoridad Palestina en Cisjordania, indicó que todos los fallecidos se refugiaban en un almacén alcanzado por la ofensiva.

El ejército israelí dijo en un comunicado que había atacado a “dos terroristas de Hamás en el norte de la Franja de Gaza”, sin proporcionar detalles sobre su identidad. Además añadió que el número de víctimas reportadas “no concuerda con la información” obtenida por ellos.

Los centros médicos de la Ciudad de Gaza, por su parte, dijeron el miércoles por la tarde que habían recibido los cuerpos de más de 60 personas muertas por ataques y disparos israelíes desde la medianoche.

Mientras tanto, los tanques y las tropas israelíes continuaron su avance hacia el corazón de la ciudad, que según Israel es el último bastión de Hamas. El ejército comunicó que la ofensiva terrestre tiene como objetivo asegurar la liberación de los rehenes aún retenidos por Hamas y asegurar la “derrota decisiva” del grupo armado palestino.

Cientos de miles de residentes han huido hasta el momento del mayor centro urbano de Gaza, donde un organismo respaldado por la ONU confirmó una hambruna el mes pasado. Sin embargo, cientos de miles permanecen allí en condiciones humanitarias extremas, con los servicios sanitarios y otros servicios básicos colapsados.