SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Ataques israelíes matan a decenas en Ciudad de Gaza mientras se expande la ofensiva militar

Los hospitales y la Defensa Civil informaron de más de 80 palestinos muertos por ataques en la Franja de Gaza, entre ellos las víctimas de una ofensiva nocturna cerca del mercado de Firas.

Por 
Lya Rosen
Franja de Gaza. Foto: Xinhua Chen Junqing

Este miércoles más de 80 palestinos murieron por ataques del ejército israelí en la Franja de Gaza, la mayoría de ellos en la ciudad homónima, según informes de hospitales y la Defensa Civil locales.

Como recoge la BBC en su sitio de noticias, entre ellas se cuentan las víctimas de un ataque aéreo israelí cerca de un mercado en la ciudad de Gaza que mató a casi dos docenas de palestinos, según informó el servicio de rescate de la Defensa Civil palestina.

Seis mujeres y nueve niños se encontraban entre las al menos 22 personas fallecidas en el ataque nocturno cerca del mercado de Firas, en la zona este de la ciudad. La agencia de noticias Wafa, vinculada a la Autoridad Palestina en Cisjordania, indicó que todos los fallecidos se refugiaban en un almacén alcanzado por la ofensiva.

El ejército israelí dijo en un comunicado que había atacado a “dos terroristas de Hamás en el norte de la Franja de Gaza”, sin proporcionar detalles sobre su identidad. Además añadió que el número de víctimas reportadas “no concuerda con la información” obtenida por ellos.

Los centros médicos de la Ciudad de Gaza, por su parte, dijeron el miércoles por la tarde que habían recibido los cuerpos de más de 60 personas muertas por ataques y disparos israelíes desde la medianoche.

Mientras tanto, los tanques y las tropas israelíes continuaron su avance hacia el corazón de la ciudad, que según Israel es el último bastión de Hamas. El ejército comunicó que la ofensiva terrestre tiene como objetivo asegurar la liberación de los rehenes aún retenidos por Hamas y asegurar la “derrota decisiva” del grupo armado palestino.

Cientos de miles de residentes han huido hasta el momento del mayor centro urbano de Gaza, donde un organismo respaldado por la ONU confirmó una hambruna el mes pasado. Sin embargo, cientos de miles permanecen allí en condiciones humanitarias extremas, con los servicios sanitarios y otros servicios básicos colapsados.

Más sobre:Franja de GazaCiudad de GazaPalestinosMuertosAtaquesEjército Israelí

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Contraloría toma razón de destitución de exsubsecretario Christian Larraín: no podrá ocupar cargos públicos por cinco años

El presidente de Serbia reclama en la ONU la soberanía sobre Kosovo

Tres sujetos detenidos y una vivienda incautada en el centro de Curacaví dejan procedimiento por ley de drogas

PDI y Fiscalía entregan detalles de la banda delictual chilena que robó en casa de “Pampita” Ardohain

Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

Empresarios mineros presentan querella por prevaricación en conflicto por yacimiento de oro

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

4.
Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

5.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Tres sujetos detenidos y una vivienda incautada en el centro de Curacaví dejan procedimiento por ley de drogas
Chile

Tres sujetos detenidos y una vivienda incautada en el centro de Curacaví dejan procedimiento por ley de drogas

PDI y Fiscalía entregan detalles de la banda delictual chilena que robó en casa de “Pampita” Ardohain

Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

Contraloría toma razón de destitución de exsubsecretario Christian Larraín: no podrá ocupar cargos públicos por cinco años
Negocios

Contraloría toma razón de destitución de exsubsecretario Christian Larraín: no podrá ocupar cargos públicos por cinco años

Empresarios mineros presentan querella por prevaricación en conflicto por yacimiento de oro

El gigante belga Carmeuse toma el control de Cementos Biobío: grupo será presidido por abogado chileno

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado
Tendencias

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Alcaldesa de La Serena anuncia medidas contra la U por el incendio frente al hotel de concentración
El Deportivo

Alcaldesa de La Serena anuncia medidas contra la U por el incendio frente al hotel de concentración

Dónde y a qué hora ver a Once Caldas vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

El presidente de Serbia reclama en la ONU la soberanía sobre Kosovo
Mundo

El presidente de Serbia reclama en la ONU la soberanía sobre Kosovo

Ataques israelíes matan a decenas en Ciudad de Gaza mientras se expande la ofensiva militar

Un millón de sirios regresaron a su país desde la caída de Bashar al Assad

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?