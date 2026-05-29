SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Aumentan a más de 3.300 muertos y 10.000 heridos por los ataques de Israel contra Líbano desde marzo

    El Ministerio de Salud libanés dio a conocer la cifra y precisó que entre los fallecidos por los bombardeos de las FDI a su territorio se cuentan 126 profesionales sanitarios.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Daños y escombros en el lugar de un ataque aéreo israelí contra un barrio del sur de Beirut. Foto: Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay.

    El Gobierno libanés elevó este jueves a más de 3.300 los muertos y sobre 10.000 los heridos a causa de los bombardeos efectuados por Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, a pesar del alto al fuego en vigor desde mediados de abril y prorrogado en varias ocasiones.

    El Ministerio de Salud del Líbano precisó que son 3.324 los fallecidos, incluidos 126 profesionales sanitarios, y otras 10.027 personas resultaron lesionadas como resultado de dichos atentados, en un nuevo balance difundido a través de la agencia de noticias estatal NNA.

    Este mismo jueves las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuaron atacando el país vecino, especialmente la zona meridional, matando al menos a 17 personas, entre ellas tres niños.

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró el martes que el Ejército israelí está “intensificando” su ofensiva en Líbano, a pesar de la tregua alcanzada a mediados de abril y las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

    Delegaciones de los dos países tienen previsto mantener este viernes un encuentro en el Pentágono para abordar cuestiones de seguridad, antes de una nueva ronda de conversaciones los próximos 2 y 3 de junio auspiciadas por el Departamento de Estado de EE.UU. en Washington.

    Más sobre:LíbanoIsraelBombardeosMuertos HeridosMinisterio de SaludFuerzas de Defensa de IsraelBenjamin NetanyahuMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rumania afirma que un dron ruso impactó contra un edificio residencial en una ciudad del este del país

    Cohete de Blue Origin explota durante prueba de motores en Cabo Cañaveral

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    EE.UU. designa como organizaciones terroristas a los grupos criminales brasileños Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital

    Senadora Gatica (RN) acusa a ministro Quiroz de falta de “sensibilidad social” e insiste en que García Ruminot encabece negociaciones de megarreforma

    Declaran alerta ambiental para este viernes en la RM: revisa la restricción vehicular

    Lo más leído

    1.
    Cohete de Blue Origin explota durante prueba de motores en Cabo Cañaveral

    Cohete de Blue Origin explota durante prueba de motores en Cabo Cañaveral

    2.
    El juicio al hermano de Pedro Sánchez se suspende hasta el lunes para resolver las cuestiones previas

    El juicio al hermano de Pedro Sánchez se suspende hasta el lunes para resolver las cuestiones previas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Senadora Gatica (RN) acusa a ministro Quiroz de falta de “sensibilidad social” e insiste en que García Ruminot encabece negociaciones de megarreforma
    Chile

    Senadora Gatica (RN) acusa a ministro Quiroz de falta de “sensibilidad social” e insiste en que García Ruminot encabece negociaciones de megarreforma

    Declaran alerta ambiental para este viernes en la RM: revisa la restricción vehicular

    Eduardo Cretton (UDI): “El Partido Republicano tiene que aprender que hay que pasar de la estridencia a la responsabilidad para gobernar”

    Las advertencias que ha hecho el Banco Central sobre una eventual prohibición del anatocismo y sus implicancias
    Negocios

    Las advertencias que ha hecho el Banco Central sobre una eventual prohibición del anatocismo y sus implicancias

    A tres meses del inicio de la guerra: el dólar está casi $20 por sobre el precio previo y el Ipsa sube apenas 1%

    Sigue la consolidación en la industria de fondos: Volcom inicia conversaciones para adquirir XLC Capital

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    La eufórica celebración del camarín de la UC tras la victoria ante Boca Juniors en La Bombonera por la Libertadores
    El Deportivo

    La eufórica celebración del camarín de la UC tras la victoria ante Boca Juniors en La Bombonera por la Libertadores

    Fernando Zampedri arremete contra Boca tras el triunfo de la UC: “Nos subestimaron; los partidos se ganan en la cancha”

    La emoción de Clemente Montes tras darle la clasificación a la UC ante Boca Juniors: “Se silenció La Bombonera”

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins
    Cultura y entretención

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    Easykid da el salto: anuncia show en el estadio Bicentenario de La Florida

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Rumania afirma que un dron ruso impactó contra un edificio residencial en una ciudad del este del país
    Mundo

    Rumania afirma que un dron ruso impactó contra un edificio residencial en una ciudad del este del país

    Cohete de Blue Origin explota durante prueba de motores en Cabo Cañaveral

    EE.UU. designa como organizaciones terroristas a los grupos criminales brasileños Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales