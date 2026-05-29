Aumentan a más de 3.300 muertos y 10.000 heridos por los ataques de Israel contra Líbano desde marzo

Daños y escombros en el lugar de un ataque aéreo israelí contra un barrio del sur de Beirut. Foto: Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay.

El Gobierno libanés elevó este jueves a más de 3.300 los muertos y sobre 10.000 los heridos a causa de los bombardeos efectuados por Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, a pesar del alto al fuego en vigor desde mediados de abril y prorrogado en varias ocasiones.

El Ministerio de Salud del Líbano precisó que son 3.324 los fallecidos, incluidos 126 profesionales sanitarios, y otras 10.027 personas resultaron lesionadas como resultado de dichos atentados , en un nuevo balance difundido a través de la agencia de noticias estatal NNA.

Este mismo jueves las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuaron atacando el país vecino, especialmente la zona meridional, matando al menos a 17 personas, entre ellas tres niños.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró el martes que el Ejército israelí está “intensificando” su ofensiva en Líbano, a pesar de la tregua alcanzada a mediados de abril y las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Delegaciones de los dos países tienen previsto mantener este viernes un encuentro en el Pentágono para abordar cuestiones de seguridad, antes de una nueva ronda de conversaciones los próximos 2 y 3 de junio auspiciadas por el Departamento de Estado de EE.UU. en Washington.