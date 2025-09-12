SUSCRÍBETE
Mundo

Autoridades de Utah publican nuevas imágenes del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

El Departamento de Seguridad Pública de Utah publicó nuevas fotografías de la “persona de interés” en el tiroteo que costó la vida del activista conservador y aliado de Donald Trump. Además, el FBI dio a conocer un video que lo muestra corriendo desde la escuela hacia una zona boscosa.

Por 
Lya Rosen
Imágenes del posible autor del asesinato de Charlie Kirk. Departamento de Seguridad Pública de Utah en X.

En horas de la tarde de este jueves, el Departamento de Seguridad Pública de Utah publicó nuevas fotografías de la “persona de interés” en el tiroteo y asesinato del activista conservador y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk.

A través de su cuenta en X, la entidad dio a conocer cuatro nuevas imágenes donde se ve al presunto atacante y un mensaje donde recalcan donde se puede hacer llegar información sobre él.

“Publicamos nuevas fotos de la persona de interés en relación con el asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Por favor, envíen cualquier información que tengan a: https://tips.fbi.gov/digitalmedia/f4507712a3b2893”, se lee en el posteo del Departamento de Seguridad.

Algunas horas después, el FBI dio a conocer un video que muestra al sospechoso corriendo desde la escuela hacia una zona boscosa.

En el proceso, según las autoridades, el tirador dejó huellas, incluida una de la palma de la mano, que los investigadores esperan que puedan proporcionar pistas sobre su identidad.

Las primeras imágenes del sospechoso

Esto ocurrió después de el FBI diera a conocer las primera imágenes del posible asesino de Kirk, quien habría efectuado el disparo en el cuello que le costó la vida al activista e influencer de 31 años, mientras hablaba en un evento público en la Universidad del Valle de Utah.

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk. Foto: FBI.

Durante la jornada, las autoridades aseguraron que recuperaron el arma del ataque, junto a algunas municiones, aunque no se refirieron a las motivaciones que pudo haber tenido para efectuar el ataque. Pero revelaron que, tras el disparo, el sospechoso habría saltado de un edificio para huir.

El director del FBI, Kash Patel, ya se encuentra en Utah, donde tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa junto con otros funcionarios. La agencia de inteligencia además ofreció una recompensa de US$ 100.000 dólares por información sobre el caso.

