Autoridades judiciales de Cuba confirman 59 procesados tras las protestas pero aseguran que cifra de detenidos “no está disponible”

hace 9 minutos

Manifestantes protestan contra el gobierno este domingo en La Habana. Foto: AP.

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, señaló de estos uno quedó absuelto, mientras el resto está procesado por delitos como desacato, desorden público o lesiones no graves. Sin embargo dijo no conocer la cifra total de detenidos durante las recientes manifestaciones en la isla. "Se está investigando, pero yo no conozco ese dato, no es un dato que esté disponible", dijo.