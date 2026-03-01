SUSCRÍBETE
    Mundo

    Bolivia decreta tres días de duelo nacional tras tragedia aérea en El Alto que deja al menos 22 muertos

    El accidente del avión militar Hércules C-130 dejó más de 30 heridos, entre ellos varios niños, provocando conmoción nacional. El presidente Rodrigo Paz ordenó una investigación transparente, mientras equipos de emergencia trabajan en la zona urbana afectada.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press

    Bolivia vive horas de luto tras el accidente de un avión militar Hércules C-130 ocurrido la tarde del viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, que dejó al menos 22 personas fallecidas y más de 30 heridas, entre ellas cuatro niños.

    Frente a la magnitud de la tragedia, el presidente Rodrigo Paz decretó tres días de duelo nacional y llamó a actuar con respeto, responsabilidad y unidad.

    Es un momento de dolor para Bolivia”, afirmó el mandatario en una declaración oficial, anunciando que las banderas permanecerán a media asta en todo el país como señal de luto y solidaridad.

    Además, instruyó a las autoridades brindar toda la atención necesaria a las familias afectadas y realizar una investigación transparente para esclarecer lo ocurrido. “Nuestro deber es acompañar, asistir y responder con claridad”, subrayó.

    Balance de víctimas

    La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó el balance preliminar y precisó que aún restan cuerpos por ser retirados de la morgue judicial, según información difundida por la agencia estatal ABI.

    Los heridos fueron derivados a múltiples centros asistenciales de El Alto y La Paz, incluyendo hospitales públicos, clínicas privadas y recintos de sanidad de las Fuerzas Armadas.

    Entre los casos más graves se encuentra un niño que sufrió la ablación de miembros inferiores, quien fue intervenido quirúrgicamente y permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Norte, sin que hasta ahora hayan aparecido sus familiares.

    Qué se sabe del accidente

    La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) informó que el accidente ocurrió durante maniobras de aproximación y aterrizaje.

    La aeronave se precipitó sobre una zona urbana, impactando furgonetas, minibuses y un tráiler, lo que agravó el saldo de víctimas y daños materiales.

    Ante la emergencia, se activaron protocolos de respuesta en coordinación con policías, bomberos y el sistema de salud.

    Por disposición del Comando General de la FAB, se conformó la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), conforme al Manual MAPO-3, con el objetivo de establecer las causas reales del siniestro.

    La institución aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía por canales oficiales a medida que se disponga de información verificada.

    Llamado a la calma

    Las autoridades confirmaron que la aeronave transportaba dinero con destino al Banco Central de Bolivia, lo que provocó la concentración de personas que intentaron recoger billetes esparcidos. Equipos de seguridad emplearon agentes químicos para dispersar a la multitud.

    La ministra Flores lamentó además ataques a ambulancias durante el operativo de rescate, recalcando que “la prioridad es salvar vidas”.

    Desde el Ministerio de Salud se advirtió que el dinero no tiene validez legal en su estado actual y se instó a no acercarse al área del siniestro, respetar a las víctimas y permitir el acceso irrestricto de los equipos de emergencia.

    En total, se desplegaron más de una docena de ambulancias de distintos servicios, bajo monitoreo permanente del Viceministerio de Gestión del Sistema Nacional de Salud.

    En su mensaje final, el presidente Paz expresó su cercanía a las familias. detallando que “Bolivia guarda silencio con respeto. Y unida, acompaña a quienes más lo necesitan”, mientras el país inicia tres días de duelo en memoria de las víctimas.

