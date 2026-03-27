Canciller alemán cuestiona la táctica de Trump en Irán: “Tengo grandes dudas de si existe una estrategia”

El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó este viernes su escepticismo sobre si Estados Unidos e Israel tenían una estrategia clara para poner fin a la guerra en Irán, criticando directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, por sus acciones en el conflicto que comenzó hace ya un mes.

“Lo que Trump está haciendo en este momento no es una desescalada ni un intento de alcanzar una solución pacífica, sino una escalada masiva con un resultado incierto” , señaló Merz en el Congreso FAZ 2026 en Frankfurt, la capital financiera de Alemania.

Para luego afirmar que duda si la campaña israelí-estadounidense contra Irán conseguirá un cambio de régimen en el país persa. “Tengo grandes dudas de si existe una estrategia y de si esa estrategia se llevará a cabo con éxito”, apuntó.

En la cita, como consignó DW, además hizo hincapié en que para él “la causa” del conflicto son “casi cuatro décadas de régimen terrorista en Teherán”, para después aludir a la fallida historia de operaciones militares estadounidenses que han buscado derrocarlo. “Si el objetivo es el cambio de régimen, no creo que lo consigan, ya que la mayoría de las veces ha salido mal”, apuntó Merz.

Imagen @_FriedrichMerz en X.

“Hay un libro sobre la historia de la CIA en el que se cuenta que el único cambio de régimen que realmente tuvo éxito en algún momento fue el de Panamá, y eso ocurrió hace ya unas décadas; la mayoría de las veces no ha funcionado”, detalló el jefe del Gobierno alemán.

Y de la misma forma subrayar: “En Afganistán, el proceso duró veinte años y el cambio de régimen supuso pasar de un régimen de mulás a otro régimen de mulás”.

En su exposición, el canciller europeo también abordó las críticas estadounidenses contra los socios de la OTAN por no querer colaborar con Washington en el conflicto, insistiendo que es una guerra que no tiene nada que ver con la Alianza y que no se han respetado los procedimientos de la OTAN para que esta participe en las acciones militares en el Golfo Pérsico.

“En la OTAN existen procedimientos establecidos al respecto, y ninguno de ellos se ha respetado. Creo que al menos el Gobierno, y probablemente también el presidente, ya han aceptado que no podemos respaldar eso” , subrayó Merz en alusión a Trump y a su gabinete.

“Estamos intentando influir en Israel, con un éxito limitado, lo admito”, dijo, para luego asegurar que en una conversación telefónica reciente con el mandatario norteamericano intentó explicarle que esta no es una guerra de la OTAN. “Creo que lo entendió”, agregó.

Para finalizar enfatizando que su país se ofreció, “en caso de que se alcance un alto el fuego”, a participar en una misión para proteger el estrecho de Ormuz.

“Esto requiere un mandato internacional, la aprobación del Parlamento alemán y, antes de eso, una decisión del Gabinete. Y estamos lejos de eso”, aclaró el líder germano.