Catástrofe de Año Nuevo en Suiza: incendio en bar de centro de esquí deja más de 40 muertos en los Alpes

Bomberos combatiendo el fuego en el bar Le Constellation, en el centro de la ciudad alpina de Crans-Montana.

Los últimos informes hablan de al menos 47 muertos y 115 heridos, luego de una explosión y posterior incendio en un centro de esquí en Suiza, en el pueblo de Crans-Montana. Ubicado en la parte francoparlante del país, en los Alpes, el fuego empezó durante la noche de Año Nuevo, en medio de las celebraciones.

El siniestro, ocurrido alrededor de la 1.30 de la madrugada, arrasó el club nocturno Le Constellation. Según informó la Policía Cantonal del Valais, la explosión se produjo mientras el local se encontraba repleto de personas que celebraban la llegada del nuevo año. El establecimiento era muy popular entre los jóvenes, con más de 40 años de historia, y podía albergar hasta 400 personas en sus dos niveles: una planta baja con pantallas gigantes y zona de bar, y un sótano que albergaba otro bar, una pista de baile y, con frecuencia, conciertos en directo.

El comandante de la Policía Cantonal del Valais, Frédéric Gisler, precisó pocas horas después del suceso que la mayoría de los heridos estaban graves. Dado el carácter internacional de la estación, el jefe policial señaló que era “probable” que hubiera ciudadanos extranjeros entre las víctimas, aunque recalcó que la identificación sigue en curso.

De momento el área había sido cerrada, y se impuso una zona de exclusión aérea para apoyar las operaciones de rescate y evitar interferencias con los helicópteros de emergencia. De todos modos, el fiscal aseguró que están estudiando la situación como un incendio, sin ataques terroristas de por medio.

El presidente suizo, Guy Parmelin, confirmó que se trata de las peores tragedias que ha vivido el país y que hay muchos jóvenes entre las víctimas.

Imagen del incendio en el bar Le Constellation.

Gisler explicó que, aún sin detalles debido a la dificultad del terreno, “decenas de personas están presumiblemente muertas”. Además, los más de 100 heridos han colapsado el sistema de salud local, con los hospitales de la Suiza francófona casi desbordados por la afluencia de víctimas con quemaduras.

Otros heridos han sido trasladados a Zurich, Berna, Laussane y Rennaz, y el hospital local, el de Valais, está copado en sus cuidados intensivos. El diputado por Valais, Matthia Reynard, informó que ha habido un despliegue de 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 paramédicos para atender la urgencia.

Las autoridades afirman que las pruebas iniciales no sugieren un ataque terrorista o un incendio intencional. Al ser consultado sobre informes anteriores que hablaban de una explosión, el funcionario de seguridad regional Stéphane Ganzer afirmó que “no es la detonación de un artefacto explosivo lo que causó el incendio, sino el fuego que, al desarrollarse, provoca una explosión y una conflagración general del local”.

Dos ciudadanas franceses que estaban en el bar en ese momento describieron haber visto a una camarera colocar una vela de cumpleaños sobre una botella de champán. “Una de las velas estaba demasiado cerca del techo, lo que prendió fuego. En cuestión de segundos, todo el techo estaba en llamas. Todo era de madera”, declararon Emma y Albane al medio francés BFMTV. Describieron la evacuación como “muy difícil”, porque la ruta de escape era “estrecha” y las escaleras para salir al exterior “aún más estrechas”.

Incendio en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana. Foto: Europa Press POLICÍA DE VALAIS

Algunos testigos y medios locales señalaron que pudo haberse originado por el uso indebido de fuegos artificiales o petardos en un espacio cerrado, indicó el diario El Mundo.

Según el Daily Mail, el local había sido calificado con solo 6,5 sobre 10 en seguridad, con una combinación de interiores inflamables y rutas de escape limitadas surgiendo ahora como factores clave en el incendio mortal.

Aunque no hay confirmación oficial, estas hipótesis se barajan como probables, especialmente considerando que el municipio había prohibido expresamente el uso de pirotecnia en la localidad debido a las inusuales condiciones meteorológicas, con temperaturas anormalmente altas para la época y una preocupante ausencia de nieve.

Crans-Montana, donde tuvo lugar la tragedia, es una de las estaciones de esquí más prestigiosas y tradicionales de Suiza. Cuenta con un dominio esquiable de 140 kilómetros, un tercio de ellos con nieve artificial, y una altitud que va desde los 1.500 hasta los 3.000 metros, con zonas de glaciar.

🔴 INFO - #Suisse : Le bar de Crans-Montana, #LeConstellation, qui a prit feu la nuit dernière était le seul lieu nocturne acceptant des mineurs dans la station hivernale. L’entrée était fixé à 16 ans mais accueillait des adolescents plus jeunes. L'enquête révèlera certainement… pic.twitter.com/GSJrHHqfaA — FranceNews24 (@FranceNews24) January 1, 2026

Aunque la estación de esquí en sí es bastante exclusiva, Le Constellation no era especialmente elegante, según informó Silvia Costeloe -de la BBC- desde allí. Tenía una pequeña terraza, aunque se desconoce cuántas personas había en el momento del incendio.

Se está trabajando para identificar a las víctimas y devolver los cuerpos a sus familias lo antes posible, declaró la fiscal jefe de la región, Béatrice Pilloud. Sin embargo, el embajador italiano en Suiza advirtió que podría llevar semanas identificar a los fallecidos. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores italiano había declarado que la identificación sería difícil debido a las graves quemaduras.

El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano informó a la BBC que 16 ciudadanos italianos están desaparecidos y que entre 12 y 15 más están recibiendo tratamiento en el hospital. Medios franceses informaron que al menos dos de los heridos son ciudadanos franceses. El presidente francés, Emmanuel Macron, ofreció “toda la solidaridad de Francia y nuestro apoyo fraternal” a Suiza.

Several dozen people are presumed dead and around 100 injured after a fire at a bar in a Swiss ski resort.



Footage shows the fire at Le Constellation Bar and Lounge in the Alpine ski resort of Crans-Montana.



Latest 🔗 https://t.co/nTVM2TaBDi pic.twitter.com/aM6H8ERGJB — Sky News (@SkyNews) January 1, 2026

La magnitud del siniestro provocó escenas de auténtico horror. Varios jóvenes italianos que se encontraban de vacaciones en la estación relataron al diario Corriere della Sera: “Estábamos cerca del restaurante cuando escuchamos la explosión. Corrimos hacia el lugar para ayudar y vimos a los rescatistas pidiéndonos mantas y sábanas. Algunos cuerpos ya estaban metidos en bolsas de plástico. Fue aterrador”.

Otro testigo suizo describió el caos vivido en los primeros minutos tras la explosión: “Todo fue muy rápido. Primero el estallido, luego humo, gritos y llamas. Salimos como pudimos. La gente se empujaba, algunos intentaban volver a entrar a buscar a sus amigos”.

Incidentes en Países Bajos

La noche de Año Nuevo no solo tuvo incidentes en Suiza: en distintas partes de los Países Bajos, distintos hechos violentos marcaron el paso al año 2026. La policía neerlandesa fue atacada con fuegos artificiales y se enfrentó a una violencia sin precedentes en Nochevieja, según informaron las autoridades.

Una iglesia del siglo XIX en Ámsterdam fue consumida por el fuego en la madrugada del día de Año Nuevo, aunque aún se desconoce la causa del incendio. La Vondelkerk, con vistas al parque más grande de la ciudad, el Vondelpark, ha sido una atracción turística importante desde su construcción en 1872.

The Vondel Church in Amsterdam as it was yesterday and as it is tonight. Someone had fun setting it on fire. pic.twitter.com/w20VcKO6ne — RadioGenoa (@RadioGenoa) January 1, 2026

La basílica neogótica fue diseñada por el arquitecto Pierre Cuypers, cuyas obras también incluyen el Rijksmuseum.

En otros lugares de los Países Bajos, un joven de 17 años y un hombre de 38 murieron en incidentes con fuegos artificiales. En Bielefeld, Alemania, la policía local informó que dos jóvenes de 18 años murieron tras encender fuegos artificiales caseros.

BREAKING:



The tower of the neo-Gothic Vondelkerk Church in Amsterdam has collapsed aftera fire engulfed the church just after midnight.



It’s believed that youth gangs with fireworks are behind the blaze.



🇳🇱 pic.twitter.com/cTKOlfNluY — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Los informes de ataques contra la policía y bomberos fueron generalizados en todo el país. Se lanzaron cócteles molotov contra la policía en la ciudad sureña de Breda. En Rotterdam, el hospital oftalmológico de la ciudad informó haber atendido a 14 pacientes, incluidos 10 menores, por lesiones oculares.

La BBC recordó que está previsto que en 2026 entre en vigor la prohibición de los fuegos artificiales no oficiales. Según la Asociación Holandesa de Pirotecnia, este año se ha gastado en ellos una cifra récord de 129 millones de euros.