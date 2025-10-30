SUSCRÍBETE
Mundo

China pide a Estados Unidos que “cumpla con su obligación” de no llevar a cabo ensayos nucleares tras el anuncio de Trump

Desde el país asiático apuntaron que "la posición de China sobre el desarme nuclear ha sido consistente y clara”.

Europa Press
Foto: archivo.

El Gobierno de China ha expresado este jueves su deseo de que Estados Unidos “cumpla con sus obligaciones” bajo el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y no lleve a cabo pruebas nucleares, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya anunciado que Washington llevará a cabo ensayos nucleares tras las últimas pruebas armamentísticas por parte de Rusia.

“China espera que Estados Unidos cumpla totalmente sus obligaciones bajo el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y cumpla sus compromisos de suspender las pruebas nucleares, adoptar acciones concretas para salvaguardar el desarme nuclear internacional y el régimen de no proliferación y mantener el equilibrio estratégico y la estabilidad global”, ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun.

Asimismo, ha recalcado que “la posición de China sobre el desarme nuclear ha sido consistente y clara”, según ha informado el diario chino ‘Global Times’, después de que Trump haya insistido en que está abordando las posibilidades de desnuclearización con Rusia y abriera la puerta a que Pekín se sume a estos contactos, algo que el gigante asiático ha descartado en el pasado.

Trump ha afirmado en un mensaje en su cuenta en la red social TruthSocial que ha dado “instrucciones” para que el Pentágono inicie estos ensayos “debido a los programas de pruebas de otros países”, tras lo que ha afirmado ante la prensa a bordo del Air Force One que “le gustaría ver una desnuclearización”. “Una desnuclearización sería algo estupendo”, ha sostenido.

Un informe presentado en agosto por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos recogió que el país podría llevar a cabo pruebas con armas nucleares en un periodo de entre 24 y 36 meses una vez que el presidente diera la orden, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN. Ni Estados Unidos, ni Rusia ni China han llevado a cabo ensayos nucleares desde 1996, cuando lo hizo Pekín. Moscú lo hizo en 1990 y Estados Unidos en 1992.

