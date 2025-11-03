OFERTA ELECCIONES $990
Mundo

China rechaza las acusaciones de Trump sobre supuestas pruebas nucleares en secreto

El Gobierno de China además apuntó que espera que Estados Unidos “se ciña firmemente a sus obligaciones bajo el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares".

Por 
Europa Press
Imagen archivo.

El Gobierno de China ha negado este lunes las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que están llevando a cabo pruebas nucleares en secreto y ha insistido en que el gigante asiático está “comprometido” con “un desarrollo pacífico” de la energía nuclear.

“China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Estado con armas nucleares responsable, está comprometido con el desarrollo pacífico”, ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, quien ha incidido en que Beijing se ciñe a una política de “no ser los primeros en usarlas” mientras mantiene “una estrategia nuclear defensiva”.

Así, ha manifestado que el país “honra su compromiso con la moratoria sobre las pruebas nucleares”, antes de mostrar la disposición de China a “trabajar con todas las partes para mantener el cumplimiento del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT, según sus siglas en inglés) y salvaguardar el régimen internacional de desarme y no proliferación nuclear”.

Mao ha subrayado por ello que China espera que Estados Unidos “se ciña firmemente a sus obligaciones bajo el CTBT y a su compromiso con una moratoria sobre las pruebas nucleares”, así como a “adoptar acciones concretas para respetar el marco internacional sobre desarme y no proliferación nuclear” para “mantener el equilibrio estratégico y la estabilidad global”, según ha recogido el diario chino ‘Global Times’.

Las palabras de Mao han llegado después de que Trump anunciara la semana pasada que había autorizado la realización de pruebas nucleares “debido a los programas de pruebas de otros países”, tras lo que ha insistido en una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS, publicada en las últimas horas, en que Rusia y China están llevando a cabo “pruebas nucleares” en secreto.

“Rusia está llevando a cabo pruebas (con armas nucleares) y China también, pero no hablan de ello. Nosotros somos una sociedad abierta. Somos diferentes. Hablamos de ello. Tenemos que hablar de ello, porque si no ustedes (los periodistas) iban a informar de ello. Ellos no tienen periodistas que fueran a escribir sobre eso, pero nosotros sí”, ha remachado.

Un informe presentado en agosto por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos recogió que el país podría llevar a cabo pruebas con armas nucleares en un periodo de entre 24 y 36 meses una vez que el presidente diera la orden, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN. Ni Estados Unidos, ni Rusia ni China han llevado a cabo ensayos nucleares desde 1996, cuando lo hizo Pekín. Moscú lo hizo en 1990 y Estados Unidos en 1992.

