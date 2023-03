Ciudad de San Francisco se abre a indemnizar con pagos de cinco millones de dólares a personas negras por esclavitud y racismo

Pagos de US$ 5 millones a cada adulto negro elegible, la eliminación de deudas personales y cargas impositivas, ingresos anuales garantizados de al menos US$ 97.000 durante 250 años y casas en San Francisco por solo US$ 1 por familia.

Estas fueron algunas de las más de 100 recomendaciones hechas por un comité de reparaciones designado por la ciudad, encargado de la espinosa cuestión de cómo expiar siglos de esclavitud y racismo sistémico. Y la Junta de Supervisores (legislativo municipal) de San Francisco que escuchó el informe por primera vez el martes expresó un apoyo entusiasta a las ideas enumeradas, y algunos dijeron que el dinero no debería impedir que la ciudad haga lo correcto.

Varios supervisores dijeron que estaban sorprendidos de escuchar el rechazo de los san franciscanos políticamente liberales, aparentemente sin saber que el legado de la esclavitud y las políticas racistas continúan manteniendo a los estadounidenses negros en los últimos peldaños de la salud, la educación y la prosperidad económica, y sobrerrepresentados en las prisiones y las poblaciones sin hogar.

Asistentes reaccionan a los oradores durante una audiencia especial de la Junta de Supervisores sobre las reparaciones en San Francisco, el 14 de marzo de 2023. Foto: AP

“Aquellos de mis electores que perdieron la cabeza sobre esta propuesta, no es algo que estemos haciendo o que haríamos por otras personas. Es algo que haríamos por nuestro futuro, por el futuro colectivo de todos”, dijo el supervisor Rafael Mandelman, cuyo distrito incluye el vecindario de Castro, mayoritariamente LGBTQ.

El borrador del plan de reparaciones, publicado en diciembre, no tiene igual en todo el país en su especificidad y amplitud. El comité no ha realizado un análisis del costo de las propuestas, pero los críticos han criticado el plan como financiera y políticamente imposible. Una estimación de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford, que se inclina hacia lo conservador, ha dicho que le costaría a cada familia no negra en la ciudad al menos US$ 600.000.

Las expresiones unánimes de apoyo a las reparaciones por parte de la junta del martes no significan que finalmente se adoptarán todas las recomendaciones, ya que el organismo puede votar para aprobar, rechazar o cambiar cualquiera o todas ellas. El informe final del comité debe presentarse en junio.

Algunos supervisores han dicho anteriormente que la ciudad no puede permitirse ningún pago importante de reparaciones en este momento debido a su profundo déficit en medio de una recesión en la industria tecnológica.

Mo "Afatasi" McNealy, al centro, habla en un mitin de reparaciones frente al Ayuntamiento de San Francisco, el 14 de marzo de 2023. Foto: AP

Tinisch Hollins, vicepresidenta del Comité Asesor de Reparaciones para Afroamericanos, aludió a esos comentarios, y varias personas que se alinearon para hablar le recordaron a la junta que observarían de cerca lo que los supervisores harían a continuación.

“No necesito recalcarles el hecho de que estamos sentando un precedente nacional aquí en San Francisco”, dijo Hollins. “Lo que estamos pidiendo y lo que estamos exigiendo es un compromiso real con lo que necesitamos para hacer avanzar las cosas”.

La idea de pagar una compensación por la esclavitud ha ganado terreno en ciudades y universidades. En 2020, California se convirtió en el primer estado en formar un grupo de trabajo de reparaciones y todavía está luchando por poner un precio a lo que se debe.

La idea no ha sido retomada a nivel federal.

En San Francisco, los residentes negros alguna vez representaron más del 13 % de la población de la ciudad, pero más de 50 años después, representan menos del 6 % de los residentes de la ciudad y el 38 % de la población sin hogar. El distrito de Fillmore una vez prosperó con clubes nocturnos y tiendas propiedad de negros hasta que la remodelación del gobierno en la década de 1960 obligó a los residentes a salir.

El supervisor Shamann Walton habla en un mitin de reparaciones frente al Ayuntamiento de San Francisco, el 14 de marzo de 2023. Foto: AP

Menos de 50.000 negros aún viven en la ciudad y no está claro cuántos serían elegibles. Los posibles criterios incluyen haber vivido en la ciudad durante ciertos períodos de tiempo y descender de alguien “encarcelado por la fallida Guerra contra las Drogas”.

Los críticos dicen que los pagos no tienen sentido en un estado y una ciudad que nunca esclavizaron a los negros. Los opositores generalmente dicen que los contribuyentes que nunca fueron dueños de esclavos no deberían tener que pagar dinero a las personas que no fueron esclavas.

Los defensores dicen que esa opinión ignora una gran cantidad de datos y evidencia histórica que muestra que mucho después de que la esclavitud de EE.UU. terminara oficialmente en 1865, las políticas y prácticas gubernamentales funcionaron para encarcelar a los negros a tasas más altas, negarles el acceso a préstamos para viviendas y negocios y restringir dónde podían trabajar y vivir.

Justin Hansford, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Howard, dice que ningún plan de reparaciones municipales tendrá suficiente dinero para corregir los errores de la esclavitud, pero aprecia cualquier intento de “genuina, legítima y auténticamente” hacer las cosas bien. Y eso incluye efectivo, dijo.

Una multitud escucha a los oradores en un mitin de reparaciones frente al Ayuntamiento de San Francisco, el 14 de marzo de 2023. Foto: AP

“Si vas a intentar decir que lo sientes, tienes que hablar en el idioma que la gente entienda, y el dinero es ese idioma”, señaló.

John Dennis, presidente del Partido Republicano de San Francisco, no apoya las reparaciones, aunque dice que apoyaría una conversación seria sobre el tema. No considera que la discusión de la junta sobre los pagos de US$ 5 millones sea una.

“Esta conversación que estamos teniendo en San Francisco no es nada seria. Simplemente arrojaron un número, no hay análisis”, dijo Dennis. “Parece ridículo, y también parece que esta es la única ciudad por donde podría pasar”.

La junta creó el comité de reparaciones de 15 miembros a fines de 2020, meses después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, aprobara un grupo de trabajo estatal en medio de la agitación nacional después de que un oficial de policía blanco de Minneapolis matara a George Floyd, un hombre negro.

El comité continúa deliberando recomendaciones, incluida la compensación monetaria, y su informe debe presentarse a la Legislatura el 1 de julio. En ese momento, dependerá de los legisladores redactar y aprobar la legislación.

Eric McDonnell, presidente del Comité Asesor de Reparaciones para Afroamericanos, en el centro a la izquierda, habla en un mitin frente al Ayuntamiento de San Francisco, el 14 de marzo de 2023. Foto: AP

El panel estatal tomó la controvertida decisión en marzo de limitar las reparaciones a los descendientes de negros que estuvieron en el país en el siglo XIX. Algunos defensores de las reparaciones dijeron que ese enfoque tiene en cuenta los daños que sufren los inmigrantes negros.

Según el borrador de recomendación de San Francisco, una persona tendría que tener al menos 18 años y haberse identificado como “negro/afroamericano” en documentos públicos durante al menos 10 años. Las personas elegibles también deben cumplir con dos de los otros ocho criterios, aunque la lista puede cambiar.

Esos criterios incluyen haber nacido o emigrado a San Francisco entre 1940 y 1996 y vivir en la ciudad durante al menos 13 años; ser desplazado de la ciudad por renovación urbana entre 1954 y 1973, o ser descendiente de quien lo fue; asistir a las escuelas públicas de la ciudad antes de que fueran completamente desegregadas; o ser descendiente de una persona esclavizada.

El suburbio de Chicago de Evanston se convirtió en la primera ciudad de EE.UU. en financiar las reparaciones. La ciudad otorgó dinero a las personas calificadas para reparaciones en el hogar, pagos iniciales e intereses o multas por mora adeudadas en la propiedad. En diciembre, el Ayuntamiento de Boston aprobó un grupo de trabajo para el estudio de las reparaciones