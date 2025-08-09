Como representante adjunta de EE.UU ante la ONU: Trump nombra a Tammy Bruce, expresentadora de Fox News

Este sábado el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Tammy Bruce para ser la representante adjunta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

Bruce es portavoz del Departamento de Estado y es la ex presentadora de Fox News. Tammy Burce fue colaboradora conservadora de Fox News durante más de 20 años y es autora de varios libros críticos con los liberales, entre ellos “Fear Itself: Exposing the Left’s Mind-Killing Agenda”.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que Bruce ha hecho un “trabajo fantástico” en el cargo de portavoz.

“Me complace anunciar que estoy nominando a Tammy Bruce, gran patriota, personalidad televisiva y autora de bestsellers, como nuestra próxima Representante Adjunta de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, con el rango de Embajadora”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Sumó que “desde el comienzo de mi segundo mandato, Tammy se ha desempeñado con distinción como portavoz del Departamento de Estado, donde realizó una labor fantástica”.

Ante esto, Bruce comentó en redes sociales "¡Gracias, presidente Trump!“.

Agregó que “Estoy muy agradecida por la confianza depositada en mí al nominarme como Representante Adjunto de los Estados Unidos ante la ONU”.

“He tenido el honor de servir para al Departamento de Estado y ahora tengo la suerte de que en las próximas semanas mi compromiso con el avance del liderazgo y los valores de 'Estados Unidos Primero’ continúe a nivel global en este nuevo puesto”, determinó.

De acuerdo a BBC, Bruce ha defendido como portavoz varias decisiones controvertidas de la política exterior estadounidense, desde la ofensiva inmigratoria de Trump hasta el envío de contratistas militares privados para distribuir ayuda en Gaza.