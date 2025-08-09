SUSCRÍBETE
Los efectos que tendrá la vaguada costera en Santiago este fin de semana

Una vaguada costera cambiará el clima en Santiago este fin de semana. Este es el pronóstico de este fin de semana, y cómo este fenómeno cambiará el tiempo.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Los efectos que tendrá la vaguada costera en Santiago este fin de semana. Foto: ATON.

El viernes cerró con una máxima de 21 °C en Santiago, una calurosa despedida, antes de la llegada de una vaguada costera que a partir de hoy, sábado 9, cambiará el tiempo en la capital. Los cielos despejados se llenarán de nubes, y el termómetro bajará considerablemente.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en el centro de la ciudad se espera una máxima de 14 °C para este sábado 9, y el domingo 10, podría subir a 17 °C, pero el cielo se mantendrá nublado ambos días.

¿Podría eventualmente caer lluvia? ¿Qué efectos tendrá la vaguada costera? Esto es todo lo que dice el pronóstico.

Qué es “el escote de la muerte”, el fenómeno que afectará a Santiago este fin de semana. Foto: ATON.

Qué es una vaguada costera, el fenómeno que cambiará el tiempo en Santiago

Una vaguada costera es un fenómeno meteorológico que se desarrolla en la zona costera de Chile, y que puede desplazarse hacia el interior.

Sus efectos más comunes son la nubosidad baja (con nubes estratos y estratocúmulos) que puede persistir todo el día (en especial en invierno) y temperaturas más bajas. También puede aumentar la humedad y, a veces, provocar lloviznas, informaron desde Meteored.

Los efectos que tendrá la vaguada costera en Santiago este fin de semana. Foto: ATON.

El tiempo en Santiago: ¿Habrá lluvia?

El aire en la capital se sentirá mucho más fresco, hará frío y el cielo podría mantenerse gris durante todo el fin de semana.

Este sábado 9, se espera una máxima de 14 °C y una mínima de 7 °C. Por momentos, el sol podría asomarse durante la tarde, pero en la noche, la nubosidad volverá con fuerza.

Por su parte, el domingo 10, jornada en que se celebra el Día del Niño, el cielo permanecerá nublado, con una máxima más alta de 17 °C y una mínima de 8 °C.

Aunque el cielo se pintará de gris, los pronósticos no han mostrado probabilidades de lluvia importantes en Santiago.

