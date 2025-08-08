Anuncian la llegada de un nuevo sistema frontal: las regiones que tendrán lluvia este fin de semana. Foto: ATON.

Este viernes, Santiago despertó con el cielo despejado, una tendencia que se mantendrá durante toda la jornada, con una máxima de 22 °C. Será un día poco invernal, comparado a lo que se viene este fin de semana, pues un sistema frontal nuevo cambiará el tiempo considerablemente.

Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), a partir del sábado 9 de agosto, la nubosidad se tomará el cielo de la Región Metropolitana y el termómetro marcará temperaturas mucho más frías, con máximas entre los 14 y 17 °C.

Este cambio también se notará en otras regiones del país, e incluso, algunas tendrán lluvia durante el fin de semana.

Esto es lo que dice el pronóstico del tiempo para los próximos dos días en Chile.

¿Habrá lluvia en Santiago?

Este fin de semana (9 y 10 de agosto) no habrá lluvia en Santiago . No obstante, según la DMC, los cielos de la ciudad se mantendrán cubiertos de nubes: las mínimas fluctuaran entre los 7 y 8 °C, y las máximas entre 14 y 17 °C.

Eventualmente, podría aparecer algo de precipitación la próxima semana, pero todavía es muy temprano para saberlo con exactitud.

Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana

Un nuevo sistema frontal con un río atmosférico llegará a una parte del país, confirmaron desde la plataforma especializada Meteored, y dejará precipitaciones desde el domingo, 10 de agosto.

Este día, las regiones que tendrán lluvia abundante son:

Región de Los Ríos.

Región de Los Lagos.

Región de Aysén (en el tramo norte).

Se espera que caigan entre 20 y 40 milímetros de agua , especialmente en sectores de la cordillera y precordillera de estas regiones.

Este frente debiese mantenerse activo hasta la próxima semana, y se desplazaría más hacia la zona central, al menos hasta la Región del Biobío.