Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana. Foto: ATON.

El panorama de próximas lluvias en la Región Metropolitana es alentador. Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este invierno ha sido seco, en comparación con otros años, producto de la megasequía que vive el país.

No obstante, todavía quedan varias semanas para cerrar la estación.

Un análisis de la plataforma especializada Meteored mostró que junio de 2025 estuvo por debajo del promedio climatológico previo a la megasequía, pero no fue tan seco como otros años. Mientras que julio estuvo por debajo de los promedios y se convirtió en uno de los meses con más déficit de la última década.

Pero el escenario podría mejorar en esta última parte del invierno. El pronóstico subestacional de la DMC aseguró que pronto, las precipitaciones podrían ser inusualmente intensas desde la Región Metropolitana hasta Ñuble.

Cuándo vuelve la lluvia en Santiago y el resto del país

El pronóstico subestacional de la DMC mostró que las precipitaciones podrían “sobrepasar el rango habitual” desde la Región Metropolitana hasta Ñuble, y, de forma aislada en el sur, la Región de Magallanes.

El panorama completo de precipitaciones en Chile para agosto de 2025 luce así.

Entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y el sector norte de Coquimbo, se espera que todo el mes perdure en estación seca . Es decir, que no se esperan precipitaciones importantes en estos sectores.

Por otra parte, las regiones de Coquimbo y Valparaíso tendrían lluvia “normal o bajo de lo normal” durante las próximas semanas.

En cambio, la Región Metropolitana, junto a O’Higgins, Maule y Ñuble tendrían precipitaciones “normal o sobre lo normal” durante las próximas semanas. A este pronóstico se le suma también la Región de Magallanes.

Y, finalmente, desde Biobío hasta Aysén, se esperan lluvias “normales o bajo lo normal”.

Cuándo podría volver la lluvia en Santiago

Pese al informe de Meteochile, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, de Megatiempo, aseguró que parte del pronóstico de la institución ya se cumplió a inicios de agosto, con las lluvias intensas que percibió la capital.

Hasta ahora, agosto lleva unos 20 milímetros de agua caída acumulada.

“Los rangos normales de precipitación para la capital son de 23 a 50 mm, lo que quiere decir que ese pronóstico de todo agosto ya estaría casi cumpliéndose con el evento de inicios de mes” , dijo el experto.

Esto quiere decir que aquella lluvia “sobre lo normal” podría ya haberse cumplido, y el resto del mes podría eventualmente ser más seco y con poca precipitación.

Al menos para estos días y la próxima semana, “no se ven las condiciones como para que tengamos una lluvia importante en Santiago, salvo en sectores de la cordillera, al menos durante la primera quincena de agosto”.