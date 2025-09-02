Condenados a un año de cárcel en Bolivia dos jesuitas españoles por encubrir casos de pederastia

La Justicia de Bolivia condenó este martes a un año de cárcel a los jesuitas españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons por encubrir casos de pederastia cometidos por el sacerdote Alfonso Pedrajas, fallecido en 2019 y responsable de al menos 85 abusos contra menores en los años setenta y ochenta.

El Juzgado Cuarto de Sentencia Anticorrupción dictó la sentencia después de escuchar los alegatos finales de las partes y la última palabra de las víctimas e imputados.

La resolución judicial, calificada de histórica por víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, marca un precedente en la lucha contra el encubrimiento de abusos sexuales dentro de instituciones religiosas en Bolivia.

“Celebramos porque para nosotros es el inicio. Se abrió la puerta para encaminar la justicia tan esperada. En su momento hubo muchas denuncias, éramos niños, nos hicieron creer que la justicia la impartía el Provincial de los Jesuitas, así nos manipularon”, declaró el presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, Wilder Flores.

Flores también criticó la actitud de la Compañía de Jesús durante el proceso: “Ahora alardean su predisposición de colaboración a la justicia, pero durante todo el proceso vimos a sus abogados tratando de obstruir la justicia y negar la verdad”.