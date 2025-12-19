Condenan a cadena perpetua al “Doctor Muerte” francés: envenenó a 30 pacientes

Este jueves un tribunal francés declaró culpable a un anestesista, descrito por los fiscales como “Doctor Muerte”, después de que envenenara intencionalmente a 30 pacientes y matara a 12 de ellos, durante casi una década de trabajo médico.

Frédéric Péchier, de 53 años, considerado alguna vez por sus colegas como un “anestesista estrella”, fue condenado a cadena perpetua tras un juicio que duró cuatro meses en la ciudad de Besançon, al este de Francia.

Esto después de que los fiscales estatales aseguraran que era “uno de los mayores criminales en la historia del sistema jurídico francés”.

La fiscal del Estado, Christine de Curraize, afirmó durante sus alegatos que Péchier era un “asesino en serie”, “muy retorcido”, que había manipulado las bolsas de paracetamol o de anestesia de sus colegas para envenenar a los pacientes, provocándoles a sus víctimas hemorragias y ataques cardíacos.

De acuerdo con The Guardian, otra de las fiscales, Thérèse Brunisso, además afirmó que Péchier no era médico, “sino un criminal que usaba la medicina para matar”.

Su víctima más joven, un niño de cuatro años, sobrevivió a dos paros cardíacos durante una cirugía de rutina de amígdalas en 2016, mientras que la mayor tenía 89 años.

La fiscalía argumentó que Péchier actuó para desacreditar a sus colegas anestesistas contra quienes guardaba rencor y que en la mayor parte de las operaciones en que participó no era el anestesiólogo principal.

En el juicio, también se detalló que por lo general este médico llegaba antes de tiempo a la clínica para manipular las bolsas de paracetamol o de anestesia que iban a usar sus colegas.

Péchier fue investigado por primera vez hace ocho años, cuando era sospechoso de envenenar a pacientes en dos clínicas de Besançon entre 2008 y 2017.

Sin embargo, la alerta se disparó en 2017, después de que se encontrara un exceso de cloruro de potasio en el perfusor -el dispositivo que libera la anestesia- de una mujer que sufrió un ataque cardíaco mientras era operada por un problema de espalda.

Curraize y Brunisso explicaron que las razones de su accionar fueron diversas. En algunos casos, señalaron, Péchier intervino para resucitar a pacientes que había envenenado no para salvarlos, sino para borrar sus huellas.

Péchier negó los cargos y sus abogados argumentaron que no existían pruebas contundentes que lo vincularan con los crímenes. Aunque su propio testimonio varió durante el juicio y terminó admitiendo que debía haber un envenenador suelto en la clínica, pero que no era él.