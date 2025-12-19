SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Condenan a cadena perpetua al “Doctor Muerte” francés: envenenó a 30 pacientes

    Un tribunal de Besançon, al este de Francia, declaró culpable al anestesista que mató a 12 personas, tras intoxicar a una treintena de sus pacientes entre los cuatro y 89 años de edad.

    Por 
    Lya Rosen

    Este jueves un tribunal francés declaró culpable a un anestesista, descrito por los fiscales como “Doctor Muerte”, después de que envenenara intencionalmente a 30 pacientes y matara a 12 de ellos, durante casi una década de trabajo médico.

    Frédéric Péchier, de 53 años, considerado alguna vez por sus colegas como un “anestesista estrella”, fue condenado a cadena perpetua tras un juicio que duró cuatro meses en la ciudad de Besançon, al este de Francia.

    Esto después de que los fiscales estatales aseguraran que era “uno de los mayores criminales en la historia del sistema jurídico francés”.

    La fiscal del Estado, Christine de Curraize, afirmó durante sus alegatos que Péchier era un “asesino en serie”, “muy retorcido”, que había manipulado las bolsas de paracetamol o de anestesia de sus colegas para envenenar a los pacientes, provocándoles a sus víctimas hemorragias y ataques cardíacos.

    De acuerdo con The Guardian, otra de las fiscales, Thérèse Brunisso, además afirmó que Péchier no era médico, “sino un criminal que usaba la medicina para matar”.

    Su víctima más joven, un niño de cuatro años, sobrevivió a dos paros cardíacos durante una cirugía de rutina de amígdalas en 2016, mientras que la mayor tenía 89 años.

    La fiscalía argumentó que Péchier actuó para desacreditar a sus colegas anestesistas contra quienes guardaba rencor y que en la mayor parte de las operaciones en que participó no era el anestesiólogo principal.

    En el juicio, también se detalló que por lo general este médico llegaba antes de tiempo a la clínica para manipular las bolsas de paracetamol o de anestesia que iban a usar sus colegas.

    Péchier fue investigado por primera vez hace ocho años, cuando era sospechoso de envenenar a pacientes en dos clínicas de Besançon entre 2008 y 2017.

    Sin embargo, la alerta se disparó en 2017, después de que se encontrara un exceso de cloruro de potasio en el perfusor -el dispositivo que libera la anestesia- de una mujer que sufrió un ataque cardíaco mientras era operada por un problema de espalda.

    Curraize y Brunisso explicaron que las razones de su accionar fueron diversas. En algunos casos, señalaron, Péchier intervino para resucitar a pacientes que había envenenado no para salvarlos, sino para borrar sus huellas.

    Péchier negó los cargos y sus abogados argumentaron que no existían pruebas contundentes que lo vincularan con los crímenes. Aunque su propio testimonio varió durante el juicio y terminó admitiendo que debía haber un envenenador suelto en la clínica, pero que no era él.

    Más sobre:FranciaDoctor MuerteAsesinatoCadena perpetuaAnestesiaPacientes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El ejército estadounidense mata a cinco personas en dos ataques contra embarcaciones en el Pacífico

    Detienen a tres estudiantes por lanzamiento de bombas molotov a carabineros en el INBA: dos quedaron en internación provisoria

    Honduras inicia el escrutinio de casi 2.800 actas con inconsistencias de las elecciones presidenciales de noviembre

    Benjamín Salas, exasesor de Piñera, contradice a Kast y dice que sería “un error” apoyar intervención de EE.UU. en Venezuela

    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    Santa Cruz resalta valor de Chile Vamos en futuro gobierno de Kast: “Somos la reserva de la derecha que sabe gobernar”

    Lo más leído

    1.
    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    2.
    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”

    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”

    3.
    China muestra su apoyo a Venezuela ante el “bloqueo” y la “intimidación” de Estados Unidos

    China muestra su apoyo a Venezuela ante el “bloqueo” y la “intimidación” de Estados Unidos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Detienen a tres estudiantes por lanzamiento de bombas molotov a carabineros en el INBA: dos quedaron en internación provisoria
    Chile

    Detienen a tres estudiantes por lanzamiento de bombas molotov a carabineros en el INBA: dos quedaron en internación provisoria

    Benjamín Salas, exasesor de Piñera, contradice a Kast y dice que sería “un error” apoyar intervención de EE.UU. en Venezuela

    Santa Cruz resalta valor de Chile Vamos en futuro gobierno de Kast: “Somos la reserva de la derecha que sabe gobernar”

    Comando de Kast dice que norma “de amarre” de funcionarios públicos rompe “las confianzas” y pide al gobierno que la retire
    Negocios

    Comando de Kast dice que norma “de amarre” de funcionarios públicos rompe “las confianzas” y pide al gobierno que la retire

    Sonapesca va a la Contraloría por implementación del fraccionamiento pesquero: “No sabemos cómo lo van a aplicar”

    Producción de oro en Chile alcanza a octubre su mayor nivel desde 2015

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio

    Guía de compras de tecnología para Navidad de WOM

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    El COCh elige a Martina Weil y Martín Vidaurre como los mejores deportistas de la temporada
    El Deportivo

    El COCh elige a Martina Weil y Martín Vidaurre como los mejores deportistas de la temporada

    Se mueven las bancas de la Liga de Primera: Juan José Ribera es el nuevo entrenador de Ñublense

    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Muere Vicente Ruiz, ícono de la contracultura en los años 80 y destacado artista multidisciplinario

    Condenan a cadena perpetua al “Doctor Muerte” francés: envenenó a 30 pacientes
    Mundo

    Condenan a cadena perpetua al “Doctor Muerte” francés: envenenó a 30 pacientes

    El ejército estadounidense mata a cinco personas en dos ataques contra embarcaciones en el Pacífico

    Honduras inicia el escrutinio de casi 2.800 actas con inconsistencias de las elecciones presidenciales de noviembre

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta