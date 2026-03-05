SUSCRÍBETE
    Mundo

    Congreso de EE.UU. vota a favor de citar a declarar a la fiscal general Pam Bondi en la investigación de Epstein

    Por 24 votos a favor y 19 en contra, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes aprobó convocar a Bondi para que testifique esencialmente sobre su papel en la publicación de los archivos del desaparecido delincuente sexual.

    Por 
    Lya Rosen

    El Congreso de Estados Unidos votó este miércoles a favor de citar a la fiscal general del país, Pam Bondi, para que testifique en el marco de la investigación del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

    La moción presentada por la legisladora republicana Nancy Mace ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por su partido, buscaba lograr que Bondi testifique esencialmente sobre su papel en la publicación de los archivos de Epstein.

    La citación fue aprobada por 24 votos a favor y 19 en contra, con apoyo bipartidista. En su cometido, Mace estuvo acompañada por los demócratas y sus compañeros de colectividad Tim Burchett, Michael Cloud, Lauren Boebert y Scott Perry.

    “El caso Epstein es uno de los mayores encubrimientos en la historia de Estados Unidos. Su red global de tráfico sexual es más grande de lo que se está revelando”, escribió la legisladora en las redes sociales.

    “Se han publicado tres millones de documentos, y aún no tenemos toda la verdad”, aseguró en su cuenta en X Mace, para luego agregar: “Faltan videos. Falta audio. Faltan registros. Hay millones de documentos más por ahí”.

    Como consignó CNN, esta es la última medida en la extensa investigación sobre Epstein y se produce después de que el Congreso aprobara una ley el año pasado que exige al Departamento de Justicia publicar todos los archivos de su investigación relacionados con el desaparecido financista

    La publicación de dichos expedientes ha provocado quejas de legisladores de ambos partidos, ya que critican que estos fueron excesivamente redactados y exigen una mayor transparencia.

    El demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión, Robert García, también acusó a la cartera de Justicia de retener archivos que contienen acusaciones de abuso sexual de un menor hechas en contra del presidente Donald Trump.

    García dijo que había visto personalmente documentos que contenían la acusación y que no se habían hecho públicos, como informó la BBC.

    Ante esto, el departamento encabezado por Bondi respondió que “NO se ha borrado NADA”, añadiendo que los archivos sólo se retuvieron si eran “duplicados, privilegiados o parte de una investigación federal en curso”.

    De acuerdo con CNN, antes de la votación de hoy, el presidente del comité, James Comer, le dijo al organismo que había hablado con el jefe de gabinete de la fiscal general y que esta se había ofrecido a brindarles a los miembros una sesión informativa, aunque divididos en grupos, sobre los archivos de Epstein que manejaban.

