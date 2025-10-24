SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Corea del Norte construye monumento en memoria de las tropas caídas en la guerra de Ucrania

El Museo Memorial de las Hazañas de Combate se ubicará en Pyongyang y será “un santuario sagrado dedicado a la inmortalidad de los verdaderos patriotas”, en palabras del líder norcoreano Kim Jong Un.

Por 
Lya Rosen
Memorial Corea del Norte. Agencia KCNA.

Corea del Norte comenzó la construcción de un monumento conmemorativo para sus soldados muertos en la guerra de Rusia contra Ucrania, informaron este jueves medios estatales.

El llamado Museo Memorial de las Hazañas de Combate se levantará en la capital norcoreana, Pyongyang. Lugar en que el líder norcoreano Kim Jong Un y el embajador de Rusia en Corea del Norte, Aleksandr Matsegora, asistieron a una ceremonia inaugural, según informó la agencia de noticias KCNA.

Kim afirmó que el museo “es un santuario sagrado dedicado a la inmortalidad de los verdaderos patriotas”. Además resaltó las buenas relaciones de su país con Rusia, afirmando que “Pyongyang siempre estará con Moscú. Nuestra amistad y unidad durarán para siempre”.

Kim Jong Un en Memorial Corea del Norte. Agencia KCNA.

El monumento contará con esculturas dedicadas a los soldados norcoreanos -al menos 600 han muerto y miles más han resultado heridos, según estimaciones de Corea del Sur- que lucharon en Rusia, como también con fotografías y obras de arte que retratan el combate, dijo el líder norcoreano.

Corea del Norte es un aliado clave de Rusia desde que Moscú invadió Ucrania en febrero de 2022, enviando miles de soldados y contenedores llenos de armas para ayudar al Kremlin a expulsar a las fuerzas ucranianas del oeste de Rusia.

En declaraciones difundidas por KCNA y recogidas por The Guardian, Kim afirmó que las tropas de su país llevaban un año en la región rusa de Kursk y las elogió por ayudar a Rusia a lograr una “victoria decisiva”.

Nuestros héroes destruyeron a los malvados invasores neonazis con su firme determinación de no tolerar ninguna agresión, sino de aniquilar a los agresores”, declaró el mandatario.

Agregó que la relación entre Corea del Norte y Rusia “está ahora alcanzando su “máximo histórico”.

Más sobre:Corea del NorteMemorialSoldadosGuerra en UcraniaKim Jong UnRusia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

ME-O afirma que el próximo lunes presentará una denuncia tras ser absuelto en caso SQM

Senado de EE.UU. rechaza propuesta republicana para pagar a militares y otros trabajadores durante el cierre gubernamental

Autoridades de Gaza afirman que prórroga a la entrada de prensa busca “ocultar crímenes” de Israel

Hijo de Bolsonaro pide a EE.UU. bombardear barcos de narcotraficantes en Brasil

Fallece hombre tras ser baleado en Recoleta: agresor descendió de automóvil y abrió fuego

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

4.
Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa

Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa

5.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

ME-O afirma que el próximo lunes presentará una denuncia tras ser absuelto en caso SQM
Chile

ME-O afirma que el próximo lunes presentará una denuncia tras ser absuelto en caso SQM

Fallece hombre tras ser baleado en Recoleta: agresor descendió de automóvil y abrió fuego

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco
Negocios

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Rodrigo Castillo y error en cuentas de luz: “Los clientes están obligados a pagar ese sobrecosto, pero no lo han pagado todavía”

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”
Tendencias

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Tiago Nunes brilla en Ecuador: Liga de Quito golea a Palmeiras y sueña con la final de la Libertadores
El Deportivo

Tiago Nunes brilla en Ecuador: Liga de Quito golea a Palmeiras y sueña con la final de la Libertadores

Regreso triunfal: Christian Garin debuta con una sólida victoria en Costa do Sauipe

Gustavo Álvarez revela diálogo clave para igualar ante Lanús: “En el 0-2 estaba convencido de que no lo íbamos a perder”

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”
Cultura y entretención

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

Corea del Norte construye monumento en memoria de las tropas caídas en la guerra de Ucrania
Mundo

Corea del Norte construye monumento en memoria de las tropas caídas en la guerra de Ucrania

Senado de EE.UU. rechaza propuesta republicana para pagar a militares y otros trabajadores durante el cierre gubernamental

Autoridades de Gaza afirman que prórroga a la entrada de prensa busca “ocultar crímenes” de Israel

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales