Corea del Norte construye monumento en memoria de las tropas caídas en la guerra de Ucrania

Corea del Norte comenzó la construcción de un monumento conmemorativo para sus soldados muertos en la guerra de Rusia contra Ucrania, informaron este jueves medios estatales.

El llamado Museo Memorial de las Hazañas de Combate se levantará en la capital norcoreana, Pyongyang. Lugar en que el líder norcoreano Kim Jong Un y el embajador de Rusia en Corea del Norte, Aleksandr Matsegora, asistieron a una ceremonia inaugural, según informó la agencia de noticias KCNA.

Kim afirmó que el museo “es un santuario sagrado dedicado a la inmortalidad de los verdaderos patriotas”. Además resaltó las buenas relaciones de su país con Rusia, afirmando que “Pyongyang siempre estará con Moscú. Nuestra amistad y unidad durarán para siempre”.

Kim Jong Un en Memorial Corea del Norte. Agencia KCNA.

El monumento contará con esculturas dedicadas a los soldados norcoreanos -al menos 600 han muerto y miles más han resultado heridos, según estimaciones de Corea del Sur- que lucharon en Rusia, como también con fotografías y obras de arte que retratan el combate, dijo el líder norcoreano.

Corea del Norte es un aliado clave de Rusia desde que Moscú invadió Ucrania en febrero de 2022, enviando miles de soldados y contenedores llenos de armas para ayudar al Kremlin a expulsar a las fuerzas ucranianas del oeste de Rusia.

En declaraciones difundidas por KCNA y recogidas por The Guardian, Kim afirmó que las tropas de su país llevaban un año en la región rusa de Kursk y las elogió por ayudar a Rusia a lograr una “victoria decisiva”.

“Nuestros héroes destruyeron a los malvados invasores neonazis con su firme determinación de no tolerar ninguna agresión, sino de aniquilar a los agresores”, declaró el mandatario.

Agregó que la relación entre Corea del Norte y Rusia “está ahora alcanzando su “máximo histórico”.