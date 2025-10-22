SUSCRÍBETE
Mundo

Corea del Norte lanza varios misiles balísticos de corto alcance en vísperas de la cumbre de APEC en Corea del Sur

El ejército surcoreano calificó la acción como una “provocación”, luego de que el régimen de Kim Jong-un disparara varios proyectiles desde las cercanías de Pyongyang hacia el noreste del país.

Por 
Roberto Martínez
Foto: nknews

Corea del Norte realizó este miércoles el lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance (SRBM) hacia el noreste del país, en un nuevo acto que Seúl calificó como una “provocación”, según informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS, por sus siglas en inglés).

Según una declaración oficial difundida por el medio NKNews, el lanzamiento se efectuó alrededor de las 8.10 de la mañana (hora local) desde la zona de Junghwa, ubicada al sur de Pyongyang, capital norcoreana.

Las autoridades indicaron que un número no precisado de misiles voló unos 350 kilómetros, aunque aún se desconocen sus objetivos exactos, ya sea en tierra firme o en alguna isla costera.

El ejército surcoreano aseguró que el hecho fue detectado con antelación, en coordinación con las fuerzas estadounidenses, que monitorearon en tiempo real la trayectoria de los proyectiles.

Asimismo, Seúl compartió la información con Japón, país que no reportó impactos ni riesgos sobre su territorio o embarcaciones, lo que sugiere que los misiles cayeron dentro de territorio norcoreano o en sus aguas cercanas.

Las autoridades de surcoreanas y estadounidenses mantienen un análisis conjunto para determinar el tipo exacto de armamento utilizado y otros detalles técnicos del lanzamiento, mientras se espera que los medios estatales norcoreanos publiquen información oficial en las próximas horas, como suele ocurrir tras este tipo de pruebas militares.

Contexto y antecedentes

El lanzamiento es el primero en casi cinco meses, desde la última prueba realizada en mayo, también con misiles de corto alcance.

En los últimos años, Corea del Norte ha incrementado sus ensayos balísticos, pese a las sanciones internacionales que pesan sobre su programa de armas nucleares.

De acuerdo con reportes militares, el régimen de Kim Jong-un construyó recientemente una nueva base de misiles en Junghwa, desde donde ya había realizado pruebas de los modelos Hwasong-11A y cohetes de 600 milímetros en marzo de 2023 y septiembre de 2024.

Además, fuentes occidentales han denunciado que Pyongyang ha estado enviando misiles balísticos de corto alcance a Rusia, para ser utilizados en la guerra contra Ucrania, lo que habría permitido al régimen recopilar datos técnicos valiosos sobre su rendimiento en combate.

En agosto pasado, Kim Jong-un visitó una fábrica de misiles SRBM, asegurando que el país había logrado aumentar significativamente su capacidad de producción, en medio de una estrategia de rearme acelerado.

Cumbre APEC

El nuevo ensayo militar ocurre en un momento políticamente sensible en la región. Este martes asumió el cargo la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, mientras que la próxima semana Corea del Sur será anfitriona de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en la ciudad de Gyeongju entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

A la cita asistirán líderes mundiales como el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping, lo que otorga un especial simbolismo al reciente lanzamiento norcoreano, percibido por analistas como una demostración de poder y una advertencia diplomática antes del encuentro.

En los próximos días, se espera que los gobiernos de Seúl, Tokio y Washington emitan declaraciones conjuntas y definan eventuales respuestas coordinadas ante la más reciente acción militar del régimen norcoreano.

