Corte Suprema brasileña niega nueva petición de prisión domiciliaria para Bolsonaro

El mismo día en que Jair Bolsonaro recibió el alta médica tras someterse a cirugías por hernia inguinal y una crisis de hipo, el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, negó nuevamente el pedido de su equipo de defensa para que el expresidente fuera puesto bajo prisión domiciliaria.

En una decisión publicada este jueves, De Moraes afirmó que la defensa no presentó elementos que permitan revertir las decisiones anteriores que ya negaron la solicitud de realizar su arresto en casa.

El comunicado destacó que hubo “una ausencia total de los requisitos legales para el otorgamiento de la prisión domiciliaria, así como reiterados incumplimientos de medidas cautelares distintas a la prisión y actos concretos tendientes a la fuga, incluida la destrucción deliberada del tobillero electrónico”.

La nueva solicitud de arresto domiciliario, presentada el pasado miércoles, tuvo en cuenta las recientes intervenciones quirúrgicas a las que se sometió Bolsonaro y la actualización sobre su estado de salud, que a juicio de sus abogados defensores presenta un “riesgo concreto de agravamiento”.

Sin embargo, en una rueda de prensa realizada ese mismo día, los médicos del líder de la ultraderecha brasileña afirmaron que, pese a que no solucionaron totalmente las crisis de hipo que lo afectan, su salud está estable y podía abandonar el hospital este jueves.

Una situación que el mismo magistrado de la Corte Suprema enfatizó en su declaración, afirmando que, contrariamente a lo alegado por los abogados de Bolsonaro, no hubo empeoramiento del estado de salud del expresidente.

Al contrario, De Moraes destacó que Bolsonaro tuvo una mejoría clínica del malestar que experimentaba después de someterse a cirugías electivas, según indica el informe de sus propios médicos.

“También me gustaría señalar que todas las prescripciones médicas señaladas como necesarias en la petición de la Defensa pueden ser llevadas a cabo en la Jefatura de la Policía Federal, sin perjuicio alguno para la salud del detenido, ya que, desde el inicio de la condena, se estableció un turno médico de 24 horas”, agregó en su texto el juez.

Bolsonaro, de 70 años, fue operado el 25 de diciembre por una hernia inguinal y posteriormente recibió un tratamiento para sus recurrentes crisis de hipo, y su alta médica ya fue programada.

De no surgir complicaciones, debía ser traslado por la Policía Federal a a la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado.