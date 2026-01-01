Bolsonaro regresará a prisión este jueves tras recibir alta médica en Brasilia

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro regresará este jueves 1 de enero a la cárcel, luego de permanecer más de una semana hospitalizado en Brasilia tras someterse a una cirugía y otros procedimientos médicos, informaron sus médicos este miércoles.

Bolsonaro, de 70 años, fue operado el pasado 25 de diciembre por una hernia inguinal y posteriormente recibió un tratamiento para sus recurrentes crisis de hipo. Según el cardiólogo Brasil Caiado, el alta médica ya fue programada y, de no surgir complicaciones, el exmandatario será evaluado durante la mañana antes de que se notifique oficialmente a la Policía Federal para su traslado.

El líder de la derecha brasileña cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en un fallido intento de golpe de Estado, tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva . La Corte Suprema rechazó recientemente una solicitud de su defensa para que cumpliera la pena bajo arresto domiciliario, argumentando razones de salud.

Tras abandonar el hospital DF Star, Bolsonaro deberá volver a la habitación donde cumple su condena, ubicada en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

El médico Claudio Birolini señaló que la evolución clínica del exmandatario ha sido positiva, aunque reconoció que el procedimiento aplicado para tratar el hipo no logró interrumpir completamente las crisis.

En los últimos días, Bolsonaro fue sometido a bloqueos anestésicos de un nervio que controla el diafragma, una medida destinada a aliviar los síntomas que, según su entorno, le provocan vómitos y dificultad para respirar.