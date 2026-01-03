SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Cuál es la Fuerza Delta de Estados Unidos que capturó a Maduro

    Es oficialmente conocida como el 1.er Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta del Ejército de Estados Unidos (1.er SFOD-D) se trata de una unidad de operaciones especiales de primer nivel especializada en contraterrorismo, rescate de rehenes, redadas de acción directa, recopilación de inteligencia y guerra irregular.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes

    El Presidente Trump dijo en una publicación en Truth Social hoy que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa fueron “capturados y trasladados fuera del país”, al tiempo que confirmó los ataques militares estadounidenses en Venezuela.

    “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”, escribió Trump. Afirmó que las fuerzas del orden estadounidenses participaron, pero no especificó cómo ni qué agencias.

    Maduro fue capturado la madrugada del sábado por miembros de Delta Force, la principal unidad de misión especial del ejército estadounidense, dijeron funcionarios estadounidenses a CBS News.

    La Fuerza Delta es oficialmente conocida como el 1.er Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta del Ejército de Estados Unidos (1.er SFOD-D) se trata de una unidad de operaciones especiales de primer nivel especializada en contraterrorismo, rescate de rehenes, redadas de acción directa, recopilación de inteligencia y guerra irregular.

    Según la revista National Interest, la selección es extremadamente rigurosa, abierta a soldados de ciertos rangos e implica intensas evaluaciones físicas y mentales. El entrenamiento abarca una amplia gama de habilidades especializadas. La unidad valora la discreción y fomenta una comunidad unida, comprometida con afrontar las misiones más desafiantes.

    Los elementos de la Fuerza Delta están continuamente a la espera de las órdenes de su comando principal, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC), que puede desplegar a Delta en cualquier parte del mundo.

    Por ejemplo, la fuerza de élite Delta Force del ejército también fue responsable de la misión de 2019 que mató al exlíder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi.

    En octubre de 2019, Delta llevó a cabo la Operación Kayla Mueller para expulsar a Al-Baghdadi del campo de batalla. Posteriormente, Al-Baghdadi detonó un chaleco explosivo y se suicidó durante la operación.

    La revista señaló que a fines de la década de 1970, el ejército estaba interesado en crear su propio grupo de operaciones especiales que llevaría a cabo incursiones de acción más directa contra el enemigo, algo que las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos no siempre llevaron a cabo, ya que los Boinas Verdes fueron creados para entrenar y luchar junto a unidades indígenas durante la Guerra de Vietnam.

    En 1977, el Pentágono encargó al coronel Charlie Beckwith, que había estado en las Fuerzas Especiales y había pasado tiempo con el Servicio Aéreo Especial británico, que creara una unidad nueva y más específica.

    Beckwith dedicó los dos años siguientes a la creación de la Fuerza Delta, que se centraría en la lucha contra el terrorismo y en misiones que el resto de las unidades de operaciones especiales no podían llevar a cabo fácilmente. Beckwith y sus subordinados crearon un programa de selección de seis meses para voluntarios. El entrenamiento y las pruebas sometían a los voluntarios a difíciles ejercicios de navegación terrestre de largo alcance y otras tareas que los preparaban física y mentalmente.

    La publicación SOFREP, señaló que para cubrir la brecha hasta que los soldados completaran el riguroso proceso de selección, se le asignó al coronel Bob “Guantes Negros” Mountel, del 5.º Grupo de Fuerzas Especiales, la tarea de establecer una unidad temporal.

    En 1978, Mountel seleccionó voluntarios y los sometió a un curso de seis meses de navegación terrestre y acarreo de cargas pesadas en entornos montañosos y agrestes. El objetivo era evaluar exhaustivamente a estos candidatos física y mentalmente.

    La Fuerza Delta finalmente se estableció por completo en el otoño de 1979, justo a tiempo para la Crisis de los Rehenes en Irán. Este evento, y la posterior Operación Garra de Águila (1980), fallida, pusieron de relieve la necesidad de un mayor desarrollo de unidades especializadas como el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (SOAR), también conocido como los Acechadores Nocturnos, y el Equipo SEAL Seis, para apoyar a la Fuerza Delta y mejorar sus capacidades.

    Se cree que la Fuerza Delta está organizada por tareas en varios escuadrones, divididos en “tropas”. Cada escuadrón cuenta con tres tropas para asaltos. Hay un escuadrón clandestino de inteligencia y reconocimiento, un escuadrón de aviación y unidades de apoyo al combate, como las de señales, médicas y de análisis de inteligencia.

