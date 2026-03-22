Cuba sufre el segundo apagón total de su sistema eléctrico en una semana

Cuba sufrió este sábado una caída total del suministro eléctrico, informó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE), el segundo de este tipo de incidentes en lo que va de la semana.

La “desconexión”, que fue “total”, se produjo a las 18.32 horas locales (20.32 de Chile), según detalló la compañía en una publicación en redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas cubano indicó en un escueto mensaje en X que ya “comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento” , si bien no proporcionó más detalles al respecto.

Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional. Ya comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) March 21, 2026

Este apagón general sucede después de que la isla experimentara el pasado lunes una caída total del suministro eléctrico, tras varios días de interrupciones a lo largo del país.

Esa fue la primera desconexión completa del sistema eléctrico cubano en lo que va del año. El anterior corte data del 10 de septiembre de 2025.

Al respecto, Cuba ha culpado de las interrupciones en el suministro eléctrico al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, país que en enero amenazó con aranceles a cualquier nación que venda o suministre petróleo a la isla.