SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”

    La presidenta encargada además abordó la situación de soberanía del país caribeño, asegurando que a través de la diplomacia van a encarar al gobierno de Estados Unidos y a “resolver nuestras diferencias”.

    Por 
    Lya Rosen

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este domingo que su país debe transformarse en una verdadera potencia productora de petróleo y no temer una agenda energética con Estados Unidos, en medio del debate legislativo sobre la reforma de la ley que regula el sector petrolero local.

    Durante un encuentro con trabajadores del sector de hidrocarburos, en la refinería de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Rodríguez afirmó que la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos tiene como objetivo optimizar la explotación de los recursos bajo principios de soberanía energética, garantizando que la riqueza del subsuelo se traduzca en “felicidad económica y social” para el pueblo venezolano.

    Para luego reafirmar que Venezuela no le teme a la agenda energética global. “No hay que tener miedo a la agenda energética, ni con los Estados Unidos, ni con el resto de los países del mundo. Es un derecho de Venezuela la diversidad en sus relaciones internacionales”, aseguró.

    En la cita, la mandataria chavista aprovechó de resaltar que el territorio venezolano avanza en la defensa de sus recursos naturales, mientras impulsa alianzas estratégicas que respeten su independencia.

    Además de vincular la producción petrolera y gasífera con el bienestar social: “Que esos barriles que están en campos verdes se conviertan en salario, alimentación y salud para nuestro pueblo”.

    De la misma forma destacó la reciente concreción del primer contrato para la exportación de gas natural, lo que a su juicio posiciona a su país como una potencia emergente en este rubro. “No creyeron, pero ya nosotros cerramos un contrato para exportar la primera molécula de gas de Venezuela y ahora vamos por más”, señaló.

    “Nos toca ahora convertirnos en el país con las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio; nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y gas”, afirmó.

    “Vamos a la batalla diplomática, no tenemos miedo”

    Durante su encuentro con trabajadores petroleros, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez también abordó la situación diplomática del país, reiterando que Venezuela se encamina con fortaleza hacia una etapa de defensa de la soberanía basada en la Diplomacia Bolivariana de Paz.

    Vamos cara a cara con el gobierno de Estados Unidos, vamos a resolver nuestras diferencias, nuestras controversias históricas a través de la diplomacia bolivariana”, aseguró, para luego hacer un llamado a la unidad nacional.

    Y luego apuntar: “Vamos a la batalla diplomática, frente a frente, y le hemos dicho: no tenemos miedo.¡Ya basta de las órdenes de Washington sobre lo político en Venezuela! (…) ¡Ya basta de potencias extranjeras! (…) porque si algo debe unirnos hoy como pueblo, es garantizar la paz y la tranquilidad de esta patria”.

    Una postura que a juicio de la presidenta encargada es vital para blindar la estabilidad interna, tras la reciente instalación del programa para la convivencia democrática. Una última iniciativa que busca convocar a “un verdadero diálogo político” que incluya a todos los sectores del país.

    La cual fue encargada oficialmente hace dos días por la mandataria al líder de la Asamblea Nacional (AN), su hermano Jorge Rodríguez, afirmando que su objetivo es juntar a todos los “sectores políticos coincidentes y sectores políticos divergentes”, para así convocar a “un verdadero diálogo político, con resultados concretos e inmediatos”.

    Más sobre:Delcy RodríguezVenezuelaPresidenta encargadaPetróleoPotenciaEstados UnidosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    Primer discurso en foros internacionales: Kast debuta en cumbre con Lula y Petro

    Senado busca fórmula para resolver conflicto por continuidad de secretario de la corporación

    Obama afirma que el asesinato en Minneapolis es una “tragedia” y que los agentes federales “no están operando de manera legal”

    Corte de electricidad afecta a más de 12 mil clientes en la Región Metropolitana

    Rayo cae en medio de manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia: se reportan al menos 72 heridos

    Lo más leído

    1.
    Canadá enfrenta una ola de frío extremo con sensaciones térmicas de hasta -55 grados

    Canadá enfrenta una ola de frío extremo con sensaciones térmicas de hasta -55 grados

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos
    Chile

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    Primer discurso en foros internacionales: Kast debuta en cumbre con Lula y Petro

    Senado busca fórmula para resolver conflicto por continuidad de secretario de la corporación

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Negocios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Hernán Caputto y el legado de campeón de Esteban González en Coquimbo: “Toca seguir generando gloria con estos jugadores”
    El Deportivo

    Hernán Caputto y el legado de campeón de Esteban González en Coquimbo: “Toca seguir generando gloria con estos jugadores”

    Le gritó al plantel de la UC: la eufórica celebración del Mono Sánchez que terminó a los empujones en la Supercopa

    Tras una infartante tanda de 20 penales: Coquimbo Unido supera a la UC y consigue su primera Supercopa

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”
    Mundo

    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”

    Obama afirma que el asesinato en Minneapolis es una “tragedia” y que los agentes federales “no están operando de manera legal”

    Rayo cae en medio de manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia: se reportan al menos 72 heridos

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur