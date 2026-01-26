Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este domingo que su país debe transformarse en una verdadera potencia productora de petróleo y no temer una agenda energética con Estados Unidos, en medio del debate legislativo sobre la reforma de la ley que regula el sector petrolero local.

Durante un encuentro con trabajadores del sector de hidrocarburos, en la refinería de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Rodríguez afirmó que la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos tiene como objetivo optimizar la explotación de los recursos bajo principios de soberanía energética, garantizando que la riqueza del subsuelo se traduzca en “felicidad económica y social” para el pueblo venezolano.

Para luego reafirmar que Venezuela no le teme a la agenda energética global. “No hay que tener miedo a la agenda energética, ni con los Estados Unidos, ni con el resto de los países del mundo. Es un derecho de Venezuela la diversidad en sus relaciones internacionales”, aseguró.

En la cita, la mandataria chavista aprovechó de resaltar que el territorio venezolano avanza en la defensa de sus recursos naturales, mientras impulsa alianzas estratégicas que respeten su independencia.

Además de vincular la producción petrolera y gasífera con el bienestar social: “Que esos barriles que están en campos verdes se conviertan en salario, alimentación y salud para nuestro pueblo”.

De la misma forma destacó la reciente concreción del primer contrato para la exportación de gas natural, lo que a su juicio posiciona a su país como una potencia emergente en este rubro. “No creyeron, pero ya nosotros cerramos un contrato para exportar la primera molécula de gas de Venezuela y ahora vamos por más”, señaló.

“Nos toca ahora convertirnos en el país con las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio; nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y gas”, afirmó.

“Vamos a la batalla diplomática, no tenemos miedo”

Durante su encuentro con trabajadores petroleros, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez también abordó la situación diplomática del país, reiterando que Venezuela se encamina con fortaleza hacia una etapa de defensa de la soberanía basada en la Diplomacia Bolivariana de Paz.

“Vamos cara a cara con el gobierno de Estados Unidos, vamos a resolver nuestras diferencias, nuestras controversias históricas a través de la diplomacia bolivariana”, aseguró, para luego hacer un llamado a la unidad nacional.

Y luego apuntar: “Vamos a la batalla diplomática, frente a frente, y le hemos dicho: no tenemos miedo.¡Ya basta de las órdenes de Washington sobre lo político en Venezuela! (…) ¡Ya basta de potencias extranjeras! (…) porque si algo debe unirnos hoy como pueblo, es garantizar la paz y la tranquilidad de esta patria”.

Una postura que a juicio de la presidenta encargada es vital para blindar la estabilidad interna, tras la reciente instalación del programa para la convivencia democrática. Una última iniciativa que busca convocar a “un verdadero diálogo político” que incluya a todos los sectores del país.

La cual fue encargada oficialmente hace dos días por la mandataria al líder de la Asamblea Nacional (AN), su hermano Jorge Rodríguez, afirmando que su objetivo es juntar a todos los “sectores políticos coincidentes y sectores políticos divergentes”, para así convocar a “un verdadero diálogo político, con resultados concretos e inmediatos”.