Delcy Rodríguez pide llamar a un “verdadero diálogo político” en Venezuela que incluya a la oposición

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este viernes al líder de la Asamblea Nacional (AN), su hermano Jorge Rodríguez, convocar a “un verdadero diálogo político” que incluya a todos los sectores del país, incluida la oposición.

La mandataria realizó este llamado durante la instauración del Programa para la Convivencia y la Paz, donde exhortó a Rodríguez, en su condición de presidente del Consejo de Soberanía y Paz de Venezuela, a organizar “inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país”.

Rodríguez subrayó que el objetivo es juntar a todos los “sectores políticos coincidentes y sectores políticos divergentes”, para así convocar a “un verdadero diálogo político, con resultados concretos e inmediatos”.

Trabajando por la convivencia y La Paz de los venezolanos



Como consignó el diario El Universal, la jefa de Estado insistió en que que “ese diálogo político tenga un apellido, que sea diálogo político venezolano, donde no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá, ni desde Madrid, no (…) que sea un diálogo político venezolano, nacionalizado”.

También adelantó que su administración implementará un plan de 100 días para la convivencia y la paz que tendrá como primera tarea el mapeo para “ver dónde estamos”, dónde está la justicia vecinal, los jueces de paz, “de dónde estamos partiendo”.

Donde la paz es “entendida en su dimensión amplia”, ya que se abordará “en todas sus dimensiones, que abarque lo político, lo económico, lo social”, aseveró.

De la misma forma, Rodríguez convocó a todos los sectores del país a pensar “en un modelo de justicia penal alternativo, donde no se penalice la pobreza, no se castigue al pobre por ser pobre”.

Finalmente, la presidenta encargada de Venezuela hizo un llamado a la reflexión y a mantener la unión por el bienestar y la paz de la Nación, para así darle “un alto a la violencia y el odio”. “En aras de fortalecer la tranquilidad del país y contribuir al bienestar social del pueblo” apuntó.