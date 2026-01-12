SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Delcy Rodríguez responde a Trump: "Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos"

    La presidenta encargada de Venezuela agregó que "están avanzando en relaciones internacionales de respeto en el marco de la legalidad internacional".

    Por 
    Europa Press
     
    Javiera Ortiz

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió este lunes al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este compartiera en sus redes sociales una página manipulada de Wikipedia en la que se le describe como “presidente interino” del país latinoamericano tras la incursión en Venezuela.

    “He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela. Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en Estados Unidos”, manifestó desde el estado La Guaira, donde ha supervisado el reinicio de las clases tras la operación militar estadounidense.

    Rodríguez aprovechó la ocasión para “ratificar y reafirmar la soberanía y la independencia de Venezuela”. Asimismo, agregó que “están avanzando en relaciones internacionales de respeto en el marco de la legalidad internacional para reivindicar y para proteger los derechos” de Venezuela.

    La imagen, a la que Trump no agrega ningún comentario, indica que es “presidente interino” de Venezuela desde enero, cuando “asumió” el cargo, después de asegurar, tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que Estados Unidos estaría a cargo de gestionar los asuntos del país.

    La captura de Maduro llevó a la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a asumir el cargo de presidenta encargada, mientras que Trump dijo el viernes que “canceló una prevista segunda oleada de ataques” contra Venezuela debido a la “cooperación” mostrada por las autoridades del país sudamericano desde entonces.

    Un día antes de la publicación en sus redes sociales, Trump expresó su disposición a reunirse con la nueva presidenta encargada de Venezuela.

    Si bien aún no hay fecha establecida, el manda el mandatario estadounidense afirmó a los periodistas a bordo del Air Force One que “estamos trabajando muy bien con el liderazgo, y ya veremos cómo resulta todo”, esto luego de que Rodríguez le ofreciera previamente a Estados Unidos “50 millones de barriles de petróleo” que están en camino al país.

