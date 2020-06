Desde Pipo Arancibia hasta un actor de la aclamada serie You: La larga lista de conocidos personajes que se han contagiado de coronavirus (XI)

Según los reportes más recientes, casi 6,5 millones de personas han tenido coronavirus en el mundo, una cifra que crece cada día junto al de víctimas fatales que ya se acerca a las 400 mil en el planeta entero.

Si bien algunos países han comenzado a aflojar sus medidas de restricción, otros, como Chile, no han llegado aún a su peak de contagios de acuerdo a lo que pronostican los expertos. Aunque en un comienzo se indicó que la mayor cantidad de afectados se registrarían entre abril y mayo, los nuevos vaticinios señalan que esto podría ubicarse a mediados de junio.

Una de las víctimas que se ha llevado el Covid-19 en Chile es uno de los principales referentes del humor nacional. Después de haber estado varios días hospitalizado en la Clínica Santa María, el jueves pasado se confirmó el fallecimiento de Nelson “Pipo” Arancibia, quien padeció problemas respiratorios durante su periodo de contagio. Su partida fue lamentada por sus pares. Juan Luis -Jaja- Calderón, por ejemplo, manifestó en redes sociales que “el maldito virus se ha llevado a otro de los grandes en el arte de hacer reír”. Enrique Maluenda, en tanto, escribió en el mismo medio que: “otro amigo que parte por culpa de este virus. Descansa en paz”. Hace una semana la esposa del humorista -célebre por sus cassettes con rutinas en los años 80- había comentado que “Pipo” se encontraba bien y estable dentro de su gravedad. Además, contó que “pudimos hablar con él mediante una videconferencia, nos levantó la manito diciendo que estaba bien”.

El espectáculo internacional ha tenido que lamentar varias muertes producto de la pandemia. Una de ellas fue la del actor Mark Blum de 69 años, conocido por sus papeles en las películas Buscando a Susan desesperadamente o Cocodrilo Dundee, y que recientemente había tenido éxito por su aparición en la aclamada serie You de Netflix. La información fue dada a conocer por el sindicato de actores SAG-AFTRA que, aunque no revelaron detalles de lo ocurrido, señalaron que “con profunda tristeza escriben para compartir la noticia de que nuestro amigo y antiguo miembro del consejo de dirección ha fallecido como resultado de complicaciones del coronavirus”. “Los que fueron afortunados de conocerle guardarán preciados recuerdos de un actor con talento, un maestro, un amigo leal y un ser humano bello”, agregaron.

Debi Mazar también padeció el virus aunque ya se encuentra recuperada. Lo contrajo en marzo, pero hace algunos días confirmó que tras haberse recuperado había decidido donar su plasma para colaborar en la búsqueda de una vacuna contra el virus. La actriz fue una de las primeras en Hollywood en dar positivo para la enfermedad, aunque en todo momento dijo haberse sentido bien y sin muchos síntomas. En una entrevista reciente con Efe, Mazar criticó a las autoridades de Estados Unidos por el manejo que se ha dado a la pandemia: “Creo que España e Italia se recuperarán antes de que lo haga Estados Unidos porque, casi todo el tiempo, ordenaron que se cerrara todo el país mientras que aquí tenemos a un Gobierno que realmente no está haciendo nada. De verdad estoy nerviosa porque sé que en EE.UU. no vamos a acabar bien. Y (el coronavirus) continuará circulando porque no hemos cerrado fronteras entre estados, la gente seguirá viajando... No sé cuándo vamos a ver el final de esta situación”.

Aunque no se practicó el test, Sam Smith asegura que tuvo coronavirus. En una entrevista con Zane Lowe de Apple Music, el cantante contó que cree haber contraído el virus en un comienzo de la pandemia, y que tras su autodiagnóstico decidió permanecer en cuarentena durante todo el tiempo que fuera necesario. “Todo lo que he leído lo señala por completo. Así que sí, creo que definitivamente lo tenía”, dijo. Según señaló tuvo fiebre alta, dolor de cabeza y mucha sensibilidad muscular al igual que su hermana.

Una lamentable situación ha ocupado espacio en los principales portales de internet de Europa luego de que esta semana se conociera que el Príncipe Joaquín de Bélgica, sobrino de los monarcas belgas, burló las reglas sanitarias y del confinamiento y viajó hasta Córdoba, España, para asistir a una fiesta. Luego de esto, y tras padecer algunos síntomas, arrojó positivo en coronavirus. El caso lo ha seguido de cerca la policía española que determinó que en realidad asistió a dos fiestas con unas 15 personas cada una. “Me gustaría disculparme por no haber respetado todas las medidas de cuarentena durante mi viaje. En estos momentos difíciles, no pretendía ofender ni faltar el respeto a nadie. Me arrepiento profundamente de mis actos y acepto las consecuencias”, escribió el príncipe de 28 años en una nota publicada el domingo pasado.