Díaz-Canel advierte que “no habrá impunidad” para el vandalismo tras las protestas en Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha advertido que “no habrá impunidad” para el vandalismo y la violencia, en referencia a los incidentes ocurridos la noche del viernes en la localidad de Morón, en el norte del centro de la isla.

“Lo que nunca será comprensible, justificado, ni admitido es la violencia y el vandalismo que atente contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad de nuestras instituciones. Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”, ha publicado en redes sociales.

El dirigente cubano ha apuntado en el inicio de su mensaje que “es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones, como consecuencia del bloqueo energético de Estados Unidos, cruelmente recrudecido en los últimos meses”.

Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones, como consecuencia del bloqueo energético de EE.UU, cruelmente recrudecido en los últimos meses.



Y son legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 14, 2026

Además, considera que “son legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden público”, ha añadido el mandatario.

Al menos cinco personas han sido detenidas en Morón tras los disturbios ocurridos durante una manifestación tras la cual ha sido atacada la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC). Además hay un herido que ha sido trasladado al Hospital Provincial General Docente Capitán Roberto Rodríguez.

El Ministerio del Interior cubano ha informado en redes sociales que un grupo de manifestantes recorrieron el centro de la localidad con reclamos relacionadas fundamentalmente con los cortes de suministro eléctrico y el acceso a alimentos.

“En un inicio transcurrió de manera pacífica y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción”, ha indicado el Ministerio en un comunicado.

🚨#SOSCuba The world must know this.



The Cuban people are rebelling against the evil dictatorship.



It’s time to support the Cuban people fighting for freedom & relegate the regime to the ash heap of history!



FREE CUBA NOW! pic.twitter.com/sTOkTmqJgv — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) March 14, 2026

También hay daños en otros establecimientos, como una farmacia o un supermercado de Tiendas Caribe. Las autoridades competentes han puesto ya en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido en esta localidad de la provincia de Ciego de Ávila.

Medios afines a la oposición han confirmado movilizaciones en Morón. Los manifestantes marcharon por varias calles del municipio con cacerolazos hasta concentrarse frente a la comisaría de la policía y, posteriormente, ante la sede municipal del PCC que “saquearon por completo”.

Durante la marcha se corearon consignas como “¡Libertad!”, “¡Abajo la dictadura!”, “¡No tenemos miedo!”, “Patria y Vida” y críticas al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, según el testimonio de uno de los presentes en declaraciones al portal Martí Noticias.

Séptima noche de protestas y cacerolazos en La Habana bajo un fuerte despliegue policial y la continuada falta de electricidad.https://t.co/0YZHn4aBiJ — Martí Noticias (@martinoticias) March 13, 2026

El congresista estadounidense Carlos A. Giménez, representante por el distrito 28 de Florida, ha publicado mensajes de apoyo al pueblo de Morón, con consignas como #SOSCuba y FREE CUBA NOW! junto a un video de un incendio durante los disturbios.

“¡Todo nuestro respaldo para el pueblo de #Morón que está en las calles exigiendo sus derechos! ¡Basta ya de la dictadura que pisotea a los cubanos!”, ha añadido.

Medios como Martí Noticias han informado de hasta siete noches consecutivas de protestas en La Habana con cacerolas y quema de basura, a lo que las autoridades han respondido con el despliegue de efectivos del Ministerio del Interior y las “avispas negras”, fuerzas militares de élite del Ejército cubano.