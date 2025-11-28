Dimite el jefe de la oficina presidencial de Ucrania tras una investigación por corrupción

El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andri Yermak, mano derecha del presidente del país, Volodimir Zelenski, ha presentado este viernes su dimisión después de que la agencia anticorrupción ucraniana realizara una serie de registros en su departamento en el marco de una investigación sobre corrupción.

Zelenski ha anunciado en un discurso grabado que “se renovará” dicha oficina, puesto que Yermak ha presentado su renuncia, pero por el momento no ha adelantado nombres sobre su futuro sustituto, según ha publicado la Presidencia ucraniana.

“Le agradezco que siempre haya presentado la postura ucraniana en las negociaciones con la precisión debida. Siempre ha sido una postura patriótica. Pero quiero que no haya rumores ni especulaciones”, ha declarado el jefe de Estado.

En este sentido, ha indicado que este cambio llega porque no quiere “que nadie tenga dudas sobre Ucrania”, en medio de las negociaciones -con la parte estadounidense-para poner fin a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.

Los registros en la oficina de Yermak han llegado días después de que se destapara un supuesto entramado en torno al sector enérgetico ucraniano. Las agencias anticorrupción registraron entonces la sede de la empresa estatal de energía atómica, Energoatom.