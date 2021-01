Diplomacia de las vacunas: China e India

En septiembre pasado, cuando aún faltaban meses para que China iniciara la producción en serie de una vacuna contra el coronavirus, The New York Times ya aseguraba que Beijing estaba usando la expectativa del descubrimiento del fármaco “como una ofensiva seductora destinada a reparar relaciones dañadas y acercarse a sus amigos de regiones que considera primordiales para sus intereses”.

“Además de los envíos iniciales de mascarillas y respiradores a todo el mundo, la vacuna china promete ayudarle al país a proyectarse como un actor responsable a medida que Estados Unidos se repliega del liderazgo mundial”, apuntó entonces el diario estadounidense.

Pero en el marco de esta llamada “diplomacia de las vacunas”, China ha encontrado a un competidor, que también busca ampliar su zona de influencia, especialmente en Asia del Sur: India.

“La movida de India recibe elogios de los vecinos, ya que rechaza la presencia dominante de China en la región”, destacó al respecto la cadena Al Jazeera.

India alberga a media docena de fabricantes de vacunas y produce alrededor del 60% de las vacunas del mundo. Compañías farmacéuticas locales como Zydus, Gennova, y Bharat Biotech se encuentran produciendo las reservas locales del fármaco contra el coronavirus. Otros laboratorios, como el Serum Institute, han colaborado con farmacéuticas de otros países para acelerar la producción de reservas -en el caso de Serum, con AstraZeneca- y aportar a países de menores recursos para que puedan iniciar sus procesos de inmunización.

Si bien India necesitará más de mil millones de dosis para inocular a su propia población (1.300 millones de habitantes), el país ya ofreció un cargamento de 20 millones de dosis para sus países vecinos, como Nepal, Sri Lanka, Afganistán, Bangladesh, Seychelles y Mauricio para esta primavera boreal, según destaca la revista Foreign Policy.

Luego distribuirá vacunas a América Latina, África y las ex Repúblicas Soviéticas. Muchos de los países receptores han firmado los denominados “pactos de vacunas” con India realizados entre gobiernos para acordar el número de dosis y determinar si se proporcionarán mediante subvenciones o con tratos comerciales. Si bien es probable que los envíos comerciales al exterior comiencen alrededor de marzo, India ya ha despachado 3,2 millones de dosis gratuitas de la vacuna a Bangladesh, Nepal, Bután y Maldivas, agrega la publicación.

Mientras tanto, China ha ofrecido vacunas gratuitas contra el Covid-19 a Myanmar y Filipinas, y aunque se suponía que Bangladesh obtendría 110.000 dosis gratis de la firma china Sinovac Biotech, la negativa de Dhaka a contribuir al costo del desarrollo de la vacuna llevó a un punto muerto, sostiene el diario hongkonés South China Morning Post. Las autoridades de Nepal todavía están evaluando el CoronaVac de Sinovac y aún no han aprobado su uso, agrega.

India, destaca Al Jazeera, durante años ha luchado por igualar el ritmo de la inversión china en países como Sri Lanka, Nepal y Maldivas, donde el país liderado por el Presidente chino, Xi Jinping, está construyendo puertos, carreteras y centrales eléctricas como parte de su Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Pero la demanda de vacunas en estos países desesperados por reactivar sus economías dependientes del turismo ha ofrecido al gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, una forma de recuperar terreno, dicen diplomáticos citados por la cadena qatarí.

En ese sentido, Nueva Delhi está considerando regalar entre 12 y 20 millones de inyecciones a sus vecinos afectados por la primera ola de asistencia, durante las próximas tres o cuatro semanas, dijo a Reuters una fuente del gobierno.

India parece haber ganado una ventaja sobre la China de Xi, especialmente en Asia del Sur, sostiene la revista The Diplomat. Las vacunas chinas aún no han llegado a la región. Se espera que incluso Pakistán, su aliado más cercano, reciba el primer envío de vacunas chinas contra el Covid-19 solo a fines de este mes indica la publicación.

Mientras, el avance de Nueva Delhi ya ha generado reacciones en China. Cuando el tabloide nacionalista chino Global Times sugirió que los fabricantes de medicamentos indios no podrían cumplir las ambiciones de la diplomacia de vacunas de Nueva Delhi, The Times of India, una publicación india más centrista, publicó un artículo titulado “China inicia una campaña de difamación contra la diplomacia de vacunas de India”. “¿Puede India eclipsar a China con la diplomacia de las vacunas contra el Covid-19?”, se preguntó el South China Morning Post.