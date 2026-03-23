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    Director de la AIE advierte que la guerra en Medio Oriente podría provocar la peor crisis energética mundial en décadas

    El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, afirmó que la crisis actual ya superó a las dos crisis petroleras de los años 70 y alertó que la economía global se enfrenta a una “amenaza muy grave”.

    Por 
    Lya Rosen
    El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol. Foto: IEA. Reyoh Photography

    El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este domingo que la guerra en Medio Oriente podría sumir al mundo en su peor crisis energética en décadas, describiendo la situación como “muy grave”.

    En declaraciones realizadas en el Club Nacional de Prensa de Canberra, en Australia, Birol afirmó que la crisis actual ya superó la magnitud de las dos devastadoras crisis petroleras de la década de los 70 en conjunto.

    “Muchos recordamos las dos crisis petroleras consecutivas de la década de 1970 (...) En aquel entonces, en cada una de ellas, el mundo perdió alrededor de cinco millones de barriles diarios; en conjunto, diez millones de barriles diarios”, afirmó.

    “Al día de hoy, hemos perdido once millones de barriles diarios, más que en las dos grandes crisis petroleras juntas”, detalló en relación a la inminente crisis que está provocando el conflicto en Medio Oriente tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán, y la posterior respuesta de la república islámica.

    En su discurso, el director de la AIE además advirtió que la economía global se enfrenta ahora a una “amenaza muy grave” y que ninguna nación se librará si la emergencia se agrava.

    Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa por este camino. Por lo tanto, se necesitan esfuerzos globales”, aseguró, añadiendo que “espera sinceramente” que la situación se resuelva lo antes posible.

    Su advertencia surge tras la escalada de hostilidades en el Golfo Pérsico que ha afectado la producción de petróleo y las rutas de suministro, cruciales para los mercados energéticos mundiales, y que tiene como protagonista a Irán, uno de los principales proveedores de crudo del planeta y actor clave en la región.

    Según consignó el medio Arab News, el conflicto armado amenaza el libre flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, el paso marítimo por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial, lo que ha generado temores de interrupciones prolongadas en su abastecimiento.

    La operación militar también llevó a que Israel atacara parte de la infraestructura energética iraní, el yacimiento de gas natural de South Pars, provocando un alza aún mayor de los precios de la energía. Además de aumentar la preocupación sobre la estabilidad a largo plazo del suministro energético mundial.

    Más sobre:Fatih BirolAgencia Internacional de EnergíaGuerraMedio OrienteCrisis energéticaMundo

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