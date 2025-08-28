Director de OIEA destaca su “oportuna” reunión con Marco Rubio: coincidió con regreso a Irán de inspectores de la organización

El secretario de Estado, Marco Rubio, junto al director del OIEA, Rafael Grossi REMITIDA / HANDOUT por SECRETARIO DE ESTADO, MARCO RUBIO, EN X

El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, destacó el encuentro “oportuno e importante” que mantuvo este miércoles en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Cita que coincidió con el regreso a Irán de inspectores de la organización tras su salida a raíz de la ofensiva militar de Israel contra el país centroasiático en junio, a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes.

“Intercambio oportuno e importante con el secretario de Estado Rubio hoy en Washington D.C. sobre la labor del OIEA en Irán y Ucrania y la sólida cooperación entre Estados Unidos y el OIEA a medida que avanza la innovación nuclear”, escribió Grossi en su cuenta de la red social X.

Para luego manifestar su agradecimiento a la Administración de Donald Trump por su “continuo apoyo a nuestra misión por la paz”.

Timely and important exchange with @StateDept’s @SecRubio @marcorubio today in Washington, D.C. on @IAEAorg’s work in Iran & Ukraine and strong US–IAEA cooperation as nuclear innovation advances.

Grateful for 🇺🇸 continued support to our mission for peace. pic.twitter.com/J0NzRwRnk5 — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) August 27, 2025

Por su parte, Rubio afirmó que “reiteré a (...) Grossi el compromiso de Estados Unidos de apoyar al OIEA en la promoción del uso pacífico de la tecnología nuclear y la prevención de la proliferación de armas nucleares”.

Los temas tratados incluyeron “la seguridad nuclear mundial, (...) las instalaciones nucleares ucranianas, y los esfuerzos del OIEA para realizar actividades de monitoreo y verificación, incluso en Irán”, como reveló un comunicado difundido por el portavoz adjunto, Tommy Pigott.

El regreso de los inspectores del OIEA a Irán

El Gobierno de Irán confirmó este miércoles el regreso al país de un equipo de inspectores del OIEA y destacó que el objetivo es que “supervisen un recambio de combustible” en la central nuclear de Bushehr.

Aunque también aseveró que este hecho no implica que se haya pactado un tipo de cooperación y que haya incidido en que “no se ha adoptado ningún texto o acuerdo sobre un nuevo marco de cooperación entre Irán y el OIEA”, un asunto sobre el que no dio detalles y que sería aún objeto de conversaciones entre las partes.

Teherán acusó a Grossi de “oscurecer la verdad” con un “informe sesgado” que fue “instrumentalizado” por el llamado E3 -conformado por Francia, Reino Unido y Alemania- y Estados Unidos para preparar la resolución aprobada el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del OIEA, que sostuvo que Irán estaba violando sus obligaciones por primera vez en dos décadas.

Apenas un día después, Israel lanzó una ofensiva contra Irán, que este respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes de Fordo, Natanz e Isfahán, al que siguió desde el 24 de junio hay un alto el fuego todavía en vigor.