SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Director de OIEA destaca su “oportuna” reunión con Marco Rubio: coincidió con regreso a Irán de inspectores de la organización

Rafael Grossi sostuvo en Washington un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, y agradeció a la administración de Trump por "su continuo apoyo a nuestra misión por la paz".

Por 
Europa Press
El secretario de Estado, Marco Rubio, junto al director del OIEA, Rafael Grossi REMITIDA / HANDOUT por SECRETARIO DE ESTADO, MARCO RUBIO, EN X SECRETARIO DE ESTADO, MARCO RUBIO, EN X

El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, destacó el encuentro “oportuno e importante” que mantuvo este miércoles en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Cita que coincidió con el regreso a Irán de inspectores de la organización tras su salida a raíz de la ofensiva militar de Israel contra el país centroasiático en junio, a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes.

“Intercambio oportuno e importante con el secretario de Estado Rubio hoy en Washington D.C. sobre la labor del OIEA en Irán y Ucrania y la sólida cooperación entre Estados Unidos y el OIEA a medida que avanza la innovación nuclear”, escribió Grossi en su cuenta de la red social X.

Para luego manifestar su agradecimiento a la Administración de Donald Trump por su “continuo apoyo a nuestra misión por la paz”.

Por su parte, Rubio afirmó que “reiteré a (...) Grossi el compromiso de Estados Unidos de apoyar al OIEA en la promoción del uso pacífico de la tecnología nuclear y la prevención de la proliferación de armas nucleares”.

Los temas tratados incluyeron “la seguridad nuclear mundial, (...) las instalaciones nucleares ucranianas, y los esfuerzos del OIEA para realizar actividades de monitoreo y verificación, incluso en Irán”, como reveló un comunicado difundido por el portavoz adjunto, Tommy Pigott.

El regreso de los inspectores del OIEA a Irán

El Gobierno de Irán confirmó este miércoles el regreso al país de un equipo de inspectores del OIEA y destacó que el objetivo es que “supervisen un recambio de combustible” en la central nuclear de Bushehr.

Aunque también aseveró que este hecho no implica que se haya pactado un tipo de cooperación y que haya incidido en que “no se ha adoptado ningún texto o acuerdo sobre un nuevo marco de cooperación entre Irán y el OIEA”, un asunto sobre el que no dio detalles y que sería aún objeto de conversaciones entre las partes.

Teherán acusó a Grossi de “oscurecer la verdad” con un “informe sesgado” que fue “instrumentalizado” por el llamado E3 -conformado por Francia, Reino Unido y Alemania- y Estados Unidos para preparar la resolución aprobada el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del OIEA, que sostuvo que Irán estaba violando sus obligaciones por primera vez en dos décadas.

Apenas un día después, Israel lanzó una ofensiva contra Irán, que este respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes de Fordo, Natanz e Isfahán, al que siguió desde el 24 de junio hay un alto el fuego todavía en vigor.

Más sobre:Estados UnidosOIEAIránInspectoresMarco Rubioinstalaciones nucleares

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ataques de Rusia sobre Kiev dejan al menos tres muertos y una veintena de heridos

Hombre muere baleado en la vía pública en centro de Santiago

“Todo es mentira”: Milei rompe el silencio tras acusaciones contra él y su hermana por corrupción

A propósito del gusano barrenador: qué otras larvas son peligrosas para el ser humano

Detienen a venezolano que estaba prófugo por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

Detienen a sujeto que roció líquido acelerante a su pareja y le prendió fuego en Villarrica

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

3.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

4.
Jara le responde a presidente PC por gestión de Marcel en Hacienda: “No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona”

Jara le responde a presidente PC por gestión de Marcel en Hacienda: “No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona”

5.
“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Servicios

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Hombre muere baleado en la vía pública en centro de Santiago
Chile

Hombre muere baleado en la vía pública en centro de Santiago

Detienen a venezolano que estaba prófugo por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

Detienen a sujeto que roció líquido acelerante a su pareja y le prendió fuego en Villarrica

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados
Negocios

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Retail Financiero propone definir una tasa de intercambio diferenciada al pagar con cuotas sin interés

Grau define sus prioridades en Hacienda e inicia ronda de reuniones con parlamentarios

A propósito del gusano barrenador: qué otras larvas son peligrosas para el ser humano
Tendencias

A propósito del gusano barrenador: qué otras larvas son peligrosas para el ser humano

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship
El Deportivo

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Fernando Ortiz toma fuerza ante indefinición de Quinteros: Blanco y Negro zanjará el sábado al nuevo DT de Colo Colo

El severo análisis de Manuel Pellegrini tras empate de Betis: “En la segunda parte, no llegamos a la portería”

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval
Cultura y entretención

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel

Ataques de Rusia sobre Kiev dejan al menos tres muertos y una veintena de heridos
Mundo

Ataques de Rusia sobre Kiev dejan al menos tres muertos y una veintena de heridos

Director de OIEA destaca su “oportuna” reunión con Marco Rubio: coincidió con regreso a Irán de inspectores de la organización

“Todo es mentira”: Milei rompe el silencio tras acusaciones contra él y su hermana por corrupción

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional