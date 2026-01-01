Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este miércoles 31 de diciembre el estado de excepción en nueve de las 24 provincias del país, en respuesta al fuerte aumento de homicidios asociado a la violencia de las bandas del narcotráfico.

La medida se adopta en un contexto crítico: Ecuador cerrará 2025 con un nuevo récord de asesinatos. Entre enero y noviembre, más de 8.300 personas fueron asesinadas , según cifras del Ministerio del Interior, superando los niveles alcanzados en 2023, cuando el país registró una tasa histórica de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.

De acuerdo con el Observatorio del Crimen Organizado, la tasa de muertes violentas en 2025 alcanzará las 52 por cada 100.000 personas, consolidando a Ecuador como el país más violento de América Latina.

Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025 [e]Presidency of Ecuador

El decreto, firmado por el mandatario, establece el estado de excepción “por grave conmoción interna” por un período de 60 días en las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo, además de la provincia andina de Pichincha y la amazónica de Sucumbíos.

La medida también se extiende a las localidades de La Maná, en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en la provincia de Bolívar.

Guerra contra las bandas criminales

Según el documento oficial, entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre se registraron más de 1.200 homicidios en las nueve provincias afectadas, concentrándose la mayor cantidad de muertes en Guayas, al suroeste del país.

El estado de excepción permitirá a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de la presencia de integrantes de grupos armados organizados, estructuras de delincuencia organizada, armas, municiones, explosivos o drogas.

Ecuador mantiene una guerra abierta contra bandas narcotraficantes con vínculos con carteles internacionales, cuya disputa por el control territorial ha intensificado la violencia en los últimos años.

La ubicación estratégica del país, como punto de salida de cocaína proveniente de Colombia y Perú hacia Europa y Estados Unidos, ha convertido al territorio ecuatoriano en una pieza clave del narcotráfico internacional.