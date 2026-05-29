EE.UU. designa como organizaciones terroristas a los grupos criminales brasileños Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó este jueves al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos mayores agrupaciones criminales de Brasil, en su listado de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

Esta decisión, que tendrá efecto a partir del 5 de junio de 2026, llega poco después de que el candidato a la Presidencia brasileña, Flávio Bolsonaro, pidiera al mandatario estadounidense, Donald Trump -defensor de larga data de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro-, que incluyera a dichas bandas en la lista de grupos terroristas del país.

Según la secretaría de Estado, tanto el CV como el PCC “cuentan con miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra agentes de Policía brasileños, funcionarios públicos y civiles”. Todo ello teniendo en cuenta que “su influencia” y redes ilícitas “se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil”.

“La Administración Trump seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y nuestros intereses de seguridad nacional, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos” , aseguró la cartera liderada por Marco Rubio.

La adopción de esta medida, argumentó el departamento “demuestra una vez más” el “compromiso inquebrantable” del Ejecutivo estadounidense “con el desmantelamiento de los cárteles y las organizaciones criminales” en la región, así como con la “garantía de la seguridad del pueblo estadounidense”.

Primeiro Comando da Capital and Comando Vermelho are two of the most violent criminal organizations in Brazil. Their reach extends throughout our region and into our country.



Today, I designated these organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 28, 2026

Rubio compartió la noticia de la designación en su cuenta en X, asegurando que el Ejecutivo estadounidense “seguirá utilizando todos los medios a su alcance para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”.

Conocida la noticia, Flávio Bolsonaro le envió un mensaje de agradecimiento a Washington asegurando que “el pueblo brasileño de bien agradece la atención y compromiso” de Rubio y Trump. “Esta lucha nos concierne a todos. ¡Acabemos de una vez con esos grupos!¡Brasil se merece la paz!¡Brasil tiene futuro!” , apuntó.

O povo brasileiro de bem agradece a atenção e o compromisso do @SecRubio e do @realDonaldTrump . Essa luta é de todos nós. Vamos dar um basta nesses grupos! O Brasil merece ter paz! O Brasil tem futuro! pic.twitter.com/2nCxP0082o — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 28, 2026

No obstante, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva desconfía del hecho que estas dos organizaciones criminales pasen a engrosar la lista de grupos terroristas de Casa Blanca, al considerar que eso haría posible que EE.UU., bajo el argumento de amenazas a su seguridad nacional, interviniera militarmente Brasil.