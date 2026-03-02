EE.UU. informa que aumentan a seis sus soldados muertos tras ataques contra Irán

El número de militares estadounidenses muertos como consecuencia directa de la ofensiva iniciada el fin de semana contra Irán aumentó a seis, de acuerdo con un nuevo reporte oficial entregado este lunes por el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM).

El incremento ocurre luego de que fuerzas norteamericanas lograran localizar y recuperar los restos de dos efectivos cuyo paradero se desconocía desde los primeros contraataques iraníes en la región.

Según informó el mando militar, los cuerpos fueron hallados en una instalación atacada durante las primeras horas de respuesta de Irán, tras la ofensiva estadounidense destinada a golpear la estructura de poder y las capacidades estratégicas de la República Islámica.

El CENTCOM evitó entregar mayores antecedentes sobre el lugar exacto del ataque y confirmó que no se difundirán las identidades de los fallecidos hasta que se cumpla el plazo reglamentario de notificación a sus familias.

El nuevo balance se suma a la confirmación previa de cuatro muertes, entre ellas la de un soldado que inicialmente había resultado gravemente herido y que posteriormente falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Con ello, se convierte en uno de los episodios más letales para tropas estadounidenses en el marco del actual conflicto con Teherán.

En el plano político, el secretario de Estado de la nación norteamericna, Marco Rubio, advirtió que el enfrentamiento está lejos de concluir y adelantó que las próximas acciones militares serán aún más contundentes.

Desde el Capitolio, el jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que, si bien no revelará detalles operativos, “Irán enfrentará golpes más severos en la siguiente etapa” de la ofensiva.

Rubio subrayó que la misión tiene como eje neutralizar las capacidades misilísticas balísticas y navales iraníes, junto con la infraestructura que permite su desarrollo y producción.

En ese contexto, reiteró que Washington no descarta un escenario de transformación política interna en Irán, señalando que Estados Unidos vería con buenos ojos que la población iraní impulse un nuevo rumbo para el país.

Asimismo, el secretario de Estado volvió a cargar contra el liderazgo religioso iraní, afirmando que el régimen encabezado por el ayatolá Alí Jamenei responde a criterios ideológicos radicales, más que a cálculos estratégicos tradicionales, lo que -a su juicio- incrementa el riesgo para la seguridad regional y global.