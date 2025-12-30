EE.UU. mata a dos personas en nuevo bombardeo contra una embarcación en el Océano Pacífico

El ejército de Estados Unidos anunció este lunes un nuevo bombardeo en el Pacífico oriental contra una embarcación que, según información de inteligencia, estaría vinculada a operaciones de narcotráfico.

El ataque dejó dos personas fallecidas, elevando a 107 las víctimas mortales de una campaña militar que Washington ha desplegado en los últimos meses contra –supuestamente- el tráfico de drogas en el mar Caribe y el Pacífico.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses a través de la red social X, la operación se realizó este lunes y fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Especial “Lanza del Sur”, bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La acción fue descrita como un “ataque cinético letal” contra un buque que operaba en aguas internacionales.

Según la versión del país norteamericano, la embarcación estaría siendo utilizada por organizaciones que Estados Unidos califica como terroristas, argumento que ya había sido empleado en operaciones anteriores dentro de esta ofensiva marítima.

El Comando Sur sostuvo que el barco “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba activamente en este tipo de operaciones”, lo que habría justificado la intervención militar.

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025

El organismo confirmó la muerte de dos hombres a bordo del buque atacado, aunque no precisó si eran los únicos tripulantes ni si existen posibles sobrevivientes. Sí recalcó que ningún militar estadounidense resultó herido durante la operación.

Este nuevo bombardeo se enmarca en una campaña sostenida de ataques navales impulsada por Washington contra embarcaciones que considera ligadas al tráfico de drogas.

Según cifras entregadas por el propio Comando Sur, estas acciones -más de una veintena de operaciones militares- han provocado al menos 107 muertes en distintos puntos del Caribe y del Pacífico oriental, en lo que se ha convertido en una de las estrategias antidrogas más agresivas desarrolladas por Estados Unidos en los últimos años.

La ofensiva ha generado preocupación y debate a nivel internacional, tanto por el uso de fuerza militar letal en aguas internacionales como por la falta de información detallada sobre las identidades de las víctimas y los procedimientos de verificación previos a los ataques.