Mundo

EE.UU. prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, detalló que la medida sería discutida este domingo en Qatar.

Por 
Europa Press
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Elizabeth Frantz

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha explicado este sábado que están ya trabajando en una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza en el marco del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre entre Israel y las milicias de la Franja de Gaza.

Rubio ha indicado que abordarán esta cuestión este mismo domingo en un encuentro en Qatar. “Muchos de los países que han manifestado su intención de participar, ya sea económicamente o con personal, o ambas, van a necesitarlo (una resolución de la ONU) porque sus leyes nacionales lo requieren, así que tenemos a un equipo entero para trabajar en ello”, ha declarado durante su viaje entre Israel y Qatar, según recoge el diario israelí The Times of Israel.

Por otra parte, el portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigott ha informado de que Rubio ha hablado por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y han tratado “nuestras gestiones colectivas para aplicar el Plan Integral para Terminar con el Conflicto en Gaza del presidente Donald Trump” y ha reafirmado la “relación estratégica entre Estados Unidos e Israel”.

Israel ha destacado que Netanyahu y Rubio han tratado sobre el viaje del político estadounidense a Israel. Así, el primer ministro israelí ha dado las gracias a Rubio por su apoyo y le ha invitado a volver a visitar el país.

Han expresado además su compromiso para seguir con la “estrecha cooperación y fomentar los intereses y valores comunes que unen a Estados Unidos y a Israel, en primer y más importante lugar la vuelta de los rehenes caídos, así como el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza”.

