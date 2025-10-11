Ejército de Israel lanza ataque contra centro de almacenamiento de Hezbolá en el sur del Líbano

El ejército de Israel informó este viernes que lanzó un nuevo ataque sobre un centro de almacenamiento “terrorista” ligado al grupo miliciano Hezbolá, donde, señalan, había “herramientas de ingeniería”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron recientemente, lideradas por el Comando Norte a través de la Fuerza Aérea, infraestructura perteneciente a la organización terrorista Hezbolá, que almacenaba herramientas de ingeniería utilizadas para reconstruir infraestructura terrorista en el sur del Líbano”, señaló el ejército israelí en su cuenta de X.

Los ataques de Israel contra El Líbano se dan incluso luego de que el primer ministro Benjamin Netanyahu prometiera reducir su presencia en el sur de dicho país, luego del compromiso de las autoridades libanesas de desarmar al grupo Hezbolá.

Las partes mantienen desde el 2023 un acuerdo de alto el fuego.

Desde Tel Aviv aseguran que actuar contra el grupo terrorista no contraviene el acuerdo, sin embargo, desde Beirut y el liderazgo del grupo, se han mostrado contrarios a los ataques del país hebreo.

Las fuerzas israelíes recalcaron que “la presencia de herramientas y la actividad de la organización terrorista Hezbolá en la región constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano”.

También señalan que Hezbolá continúa con su intento por “reconstruir la infraestructura terrorista en todo el país, lo que pone en riesgo a los libaneses”.

Desde la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunciaron la semana pasada que más de 100 civiles han muerto desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego entre ambas naciones.

Con todo, pese a las promesas de retirarse de territorio libanés, Israel mantiene cinco puntos militares en el país vecino.